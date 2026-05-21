Cu ajutorul unui câine de urmă, echipele de salvare au găsit miercuri seară mai întâi trupul unei românce în vârstă de 25 de ani, iar joi după-amiază a fost găsit şi trupul celeilalte femei dispărute, tot o româncă, în vârstă de 26 de ani.

Căutările continuă pentru a găsi a treia persoană dispărută, un bărbat în vârstă de 48 de ani cu dublă cetăţenie, germană şi bulgară.

Pentru a preveni o explozie de gaze, echipele de salvare au acţionat fără utilaje grele pentru a căuta semne de viaţă sub dărâmăturile de cărămidă şi lemn ale imobilului unde erau apartamente de închiriat şi spaţii de cazare pentru vacanţă.

Cauza prăbuşirii clădirii este în continuare neclară. În operaţiunea de căutare-salvare au fost mobilizaţi circa 140 de membri ai serviciilor de urgenţă, unii veniţi din Polonia vecină.

Görlitz este un orășel pitoresc, aflat în estul Germaniei, lângă granița cu Polonia. Are doar 57.000 de locuitori, dar găzduiește 4.000 de monumente. Centrul său istoric s-a păstrat intact și este foarte popular pentru producțiile cinematografice. Nu este, așadar, de mirare că a devenit și atracție turistică.