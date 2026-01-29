În discursul său susținut în fața parlamentului german, Merz a mai spus că Europa nu se va mai lăsa intimidată de amenințările cu tarife vamale, după ce președintele american Donald Trump a amenințat să folosească un astfel de instrument pentru a prelua Groenlanda de la Danemarca, dar ulterior și-a retras amenințarea.

Discursul lui Merz a subliniat modul în care liderii europeni sunt încurajați să încerce să proiecteze puterea și valorile europene, după impasul cu Trump privind Groenlanda, tulburările comerciale globale și aproape patru ani de război între Rusia și Ucraina.

„De câteva săptămâni, asistăm cu o claritate din ce în ce mai mare la apariția unei lumi a marilor puteri. Vânturi puternice suflă în această lume și vom simți efectele lor în viitorul previzibil”, a avertizat Merz în fața parlamentarilor.

În ultimele săptămâni, „am putut experimenta o parte din bucuria respectului de sine”, a adăugat el, subliniind că acțiunile bazate pe reguli și comerțul bazat pe reguli nu au dispărut.

„Din ce în ce mai multe țări din întreaga lume recunosc că actuala reorganizare globală reprezintă, de asemenea, o oportunitate pentru toți actorii care preferă regulile în locul arbitrarului și care văd mai multe avantaje în comerțul liber și echitabil decât în urmărirea unilaterală a interesului propriu”, a subliniat Merz.

„UE este unită împotriva intimidării tarifare”

Merz a vorbit la o săptămână după ce tensiunile cu Trump au atins apogeul în legătură cu Groenlanda, amenințând să distrugă alianța NATO care a susținut securitatea occidentală de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Cuvintele sale au făcut ecou celor ale președintelui francez Emmanuel Macron, care, într-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, a spus că Europa nu va ceda în fața agresorilor.

La același eveniment, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut o nouă formă de independență europeană, în timp ce premierul canadian Mark Carney a afirmat că, într-o epocă a rivalității marilor puteri, puterile democratice mijlocii trebuie să construiască împreună coaliții flexibile.

„Săptămâna trecută, am demonstrat că noi, în UE, putem acționa rapid atunci când este necesar. Am fost uniți în hotărârea noastră de a nu ne lăsa intimidați din nou de amenințările tarifare”, a declarat Merz.

Merz a prezentat acordurile comerciale ale Uniunii Europene cu blocul comercial sud-american Mercosur și cu India ca exemple ale progresului Europei, adăugând că Europa ar trebui să accelereze reformele și să reducă reglementările.

Într-o dispută separată, după conflictul din Groenlanda, Trump a provocat furie generalizată în Europa când a afirmat că trupele europene au stat departe de linia frontului în Afganistan. „Cincizeci și nouă de soldați germani și-au pierdut viața în timpul misiunii de aproape 20 de ani în Afganistan, iar peste 100 au fost răniți, unii grav, în luptă și în atacuri”, a ținut să precizeze Merz în parlament. „Nu vom permite ca această misiune să fie denigrată sau minimalizată”, a subliniat el.

