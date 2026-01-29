Europenii vor putea să-și pună în aplicare ideile „doar dacă vom învăța să vorbim limba politicii de putere”, a declarat Merz în fața parlamentarilor germani, în cadrul unui discurs despre politica externă ținut în Bundestag.

În ultimele decenii, Europa a fost forța politică care a insistat asupra statului de drept ca bază pentru relațiile dintre state și popoare, a afirmat Merz. „Vrem să păstrăm toate acestea și să continuăm să le protejăm în viitor.”

Referindu-se la încercarea președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda, Merz a lăudat răspunsul unit al aliaților europeni din NATO.

Trump a renunțat la amenințările de a impune tarife în cadrul disputei sau chiar de a achiziționa cu forța teritoriul deținut de Danemarca, după ce țările europene au amenințat cu impunerea de contra-tarife.

Această experiență le-a permis europenilor să simtă pentru scurt timp „bucuria respectului de sine”, a spus Merz, adăugând că „această încredere în sine nou descoperită” trebuie folosită acum pentru a aborda alte probleme, potrivit agenției DPA.

