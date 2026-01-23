Donald Trump stârnește mânie în rândul tuturor aliaților NATO, despre care a declarat că au stat ”puțin departe de linia frontului” în Afganistan. Un corespondent de război din Marea Britanie– țara cu cei mai mulți soldați morți pe frontul din Afganistan, după SUA - amintește că Donald Trump a fugit de 5 ori de recrutarea pentru războiul din Vietnam, potrivit unui editorial publicat de Sky News.

Felul în care Trump a reușit să evite de 5 ori recrutarea pentru războiul din Vietnam a fost prezentat anterior pe larg de publicații precum The New York Times și Business Insider.

În clasamentul funebru al pierderilor de vieți omenești din partea trupelor NATO în războiul american din Afganistan, România se numără printre țările cu cei mai mulți morți pe frontul afgan – nu mai puțin de 27 militari români au fost uciși pe frontul afgan, alți 227 au fost răniți.

”Am fost în Helmand cu trupele britanice. Cuvintele lui Trump, cel care a evitat recrutarea, sunt o lovitură șocantă pentru memoria celor uciși”, este titlul editorialului publicat pe Sky News de corespondentul său american Mark Stone.

”Donald Trump a susținut că trupele NATO au rămas „puțin departe de linia frontului” în Afganistan. E greu de știut dacă este ignorant sau pur și simplu nu-i pasă.

După daunele provocate de președintele american la Davos - și, fără îndoială, au fost semnificative, cu rupturi suplimentare ale alianțelor - el a reușit acum să le amplifice prin comentarii deopotrivă lipsite de respect și false.

A sugera că forțele coaliției care au luptat cu americanii în Afganistan „au stat puțin în spate; puțin în afara frontului” va rezona mult mai larg decât dezbaterile despre realiniere geopolitică.

Uneori este greu de știut dacă Trump este ignorant sau pur și simplu nu-i pasă cu adevărat”, se arată în editorial.

”Probabil că ambele variante sunt adevărate, poate și cu o provocare intenționată - mai ușor de realizat pentru cineva aparent incapabil de empatie.

Cuvintele sale vor fi o lovitură puternică pentru familiile celor 1.160 de soldați non-americani ai coaliției care au fost uciși în Afganistan”, continuă articolul.

”Va fi o lovitură puternică și pentru alte mii de persoane care au fost rănite luptând în acest război, multe dintre ele rămase fără mâini sau picioare. Și va fi o lovitură puternică pentru soldații atâtor națiuni care s-au ridicat pentru a lupta alături de soldații americani pe front și pentru care nu va trece o zi fără să se gândească la experiențele lor din acel război”.

”Afganistanul a fost războiul Americii. Prietenii Americii s-au ridicat și au răspuns apelului de sprijin după 11 septembrie”

”Afganistanul a fost războiul Americii. Prietenii Americii s-au ridicat și au răspuns apelului de sprijin după 11 septembrie. Timp de peste două decenii, aliații Americii au continuat să ofere acest sprijin într-un conflict din ce în ce mai inutil.

Am petrecut timp cu soldați britanici și danezi în provincia Helmand în 2007. Ei erau chiar în prima linie. Danezii au pierdut mai mulți soldați în Afganistan pe cap de locuitor decât orice altă națiune NATO”, scrie corespondentul american al Sky News.

”Bătăliile din orașe precum Sangin, Musa Qala, Babaji și Nad Ali sunt gravate în amintirile multora care au fost acolo și ale numeroaselor familii ale celor care nu s-au întors.

Britanicii își amintesc ceea ce a devenit o rutină extrem de tristă: sicriele acoperite cu steagul Regatului treceau prin orașul Wootton Bassett din Wiltshire, în timp ce cei căzuți erau repatriați și returnați celor dragi”.

”457 de militari britanici, bărbați și femei, au murit în Afganistan. Donald Trump a evitat recrutarea pentru războiul din Vietnam de cinci ori”, se încheie abrupt editorialul din Sky News.

Declarațiile lui Trump sunt considerate, de altfel, ”dezamăgitoare” și ”insultătoare” în Marea Britanie, inclusiv la nivelul Guvernului britanic, principalul aliat al SUA, după cum arată și BBC.

”Afirmația lui Donald Trump conform căreia trupele NATO au rămas „puțin departe de linia frontului” în timpul războiului din Afganistan este dezamăgitoare”, a declarat ministrul Sănătății și Asistenței Sociale, Stephen Kinnock. ”Marea Britanie și alți aliați au stat întotdeauna umăr la umăr cu Statele Unite și au contribuit la misiunile conduse de SUA”, a mai spus demnitarul britanic.

Lista oficială a soldaților români morți în războiul american din Afganistan

Deputata laburistă Emily Thornberry a numit declarația lui Trump drept o „insultă absolută” la adresa celor 457 de militari britanici uciși în conflict, în timp ce liderul liberal-democrat, Sir Ed Davey, a spus: „Cum îndrăznește să pună la îndoială sacrificiul lor?”.

Potrivit datelor oficiale, 27 de soldați români au fost uciși și alți 227 au fost răniți în războiul american din Afganistan, în cei 19 ani în care România și-a îndeplinit obligațiile NATO și a participat la confruntările afgane cu nu mai puțin de 32.000 de militari. Raportat la numărul de locuitori, România se află printre țările cu cei mai mulți morți în războiul din Afganistan.

Lista oficială a soldaților români care au murit pe frontul de război în misiunile NATO poate fi consultată AICI, pe site-ul instituției guvernamentale Oficiul Național pentru Cultul Eroilor .

Cele mai multe decese în războiul american din Afganistan (2001-2020) s-au înregistrat în rândul trupelor SUA (2.461), urmate de Marea Britanie (457) și Canada (159).

Pierderi foarte mari de vieți omenești au mai înregistrat și alți aliați despre care Trump spune acum că s-au ferit de prima linie a frontului din Afganistan: Franța (90), Germania (62), Italia (53), Polonia (44), Danemarca (43), Australia (41), Spania (35) și Georgia (32).

