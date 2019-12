Germania, Marea Britanie și Franța, acuzații la adresa Iranului: Dezvoltă rachete balistice

Ambasadorii celor trei ţări la ONU îi cer secretarului general Antonio Guterres să informeze Consiliul de Securitate, în următorul său raport, că activitatea Iranului în materie de rachete balistice este „incompatibilă” cu rezoluţia Consiliului de aprobare a acordului nuclear internaţional cu Iranul din 2015.

Cele trei ţări evocă în special imagini difuzate pe rețelele sociale în data de 22 aprilie ale unui test de rachetă balistică Shahab-3, cu rază medie şi despre care ele susţin că ar fi capabilă să transporte o armă nucleară, dar şi lansarea la 2 august de către rebelii houthi din Yemen, susţinuţi de Iran, a unei „rachete balistice Borkan-3 cu propulsie lichidă şi o rază de circa 1300 km”, precum şi lansarea la 24 iulie a unei alte rachete balistice care ar fi parcurs peste 1000 de kilometri şi ar putea fi „o rachetă Shahab-3 cu rază medie de acţiune”.

Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif a reacţionat pe Twitter, denunţând „o minciună disperată” a celor trei ţări „pentru a-şi ascunde mizerabila incompetenţă în ce priveşte minimala îndeplinire a propriilor lor obligaţii”.

Dacă aceste trei ţări vor să aibă „o minimă credibilitate pe glob, pot începe prin a-şi exersa suveranitatea în loc să se plieze presiunilor americane”, a adăugat oficialul iranian.

Latest E3 letter to UNSG on missiles is a desperate falsehood to cover up their miserable incompetence in fulfilling bare minimum of their own #JCPOA obligations

If E3 want a modicum of global credibility, they can begin by exerting sovereignty rather than bowing to US bullying. pic.twitter.com/QtfZFnLpO5