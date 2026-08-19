Împreună cu centrul DLR din Braunschweig, cercetătorii vor dezvolta tehnologii pentru utilizarea în siguranță a dronelor, precum și pentru detectarea și contracararea acestora. Ulterior, tehnologiile vor fi testate în condiții realiste, potrivit DPA.

Dobrindt a declarat că Germania este ținta atacurilor hibride în fiecare zi, fiind o țară importantă din punct de vedere economic și politic, aflată în centrul Europei. „Cine atacă Germania atacă întreaga Europă”, a spus Dobrindt.

Spionajul, sabotajul, destabilizarea, operațiunile de influență și manipularea fac parte, toate, din această amenințare, într-un „război din umbră al secolului XXI”, a afirmat ministrul.

O dronă înarmată, descoperită pe aeroportul Leipzig/Halle

Pericolul potențial reprezentat de drone a fost demonstrat în urmă cu două săptămâni pe aeroportul Leipzig/Halle, unde o dronă înarmată a fost descoperită între aeronave cargo ucrainene, într-un incident considerat de procurori un „atac grav asupra infrastructurii de transport și logistică a Germaniei”.

„Leipzig nu este un caz izolat; Leipzig face parte dintr-un tipar mai amplu cu care ne confruntăm”, a declarat Dobrindt. Deocamdată, nu s-a stabilit cine s-a aflat în spatele incidentului.

Ministrul federal al Cercetării, Dorothee Bär, a făcut referire la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Războiul a demonstrat că dronele devin din ce în ce mai performante și dobândesc noi capacități, a afirmat ea.

În discursul său, Dobrindt a vorbit despre o cursă a înarmării între sistemele de apărare împotriva dronelor și tehnologiile concepute pentru a depăși aceste sisteme. Capacitățile de apărare trebuie să țină pasul cu această evoluție, a spus el.

Cochstedt este destinat în primul rând testelor practice. Companiile și autoritățile de securitate vor putea testa și dezvolta în continuare noi tehnologii în condiții cât mai apropiate de realitate.

Potrivit directoarei generale a DLR, Anke Kaysser-Pyzalla, aproximativ 40 de persoane lucrează în prezent permanent la centrul din Cochstedt, iar numărul acestora ar urma să crească la 65.

Germania își consolidează apărarea împotriva dronelor

Dobrindt a anunțat că unitatea mobilă de apărare împotriva dronelor a Poliției Federale își va dubla efectivele, ajungând la 300 de persoane. Aceasta urmează să fie dotată cu tehnologie modernă și desfășurată în mai multe locații din Germania.

Centrul tehnologic face parte dintr-o strategie mai amplă de apărare împotriva dronelor, pe care Dobrindt a discutat-o cu miniștrii de Interne ai landurilor. Unul dintre elementele strategiei este o unitate de apărare împotriva dronelor în cadrul Poliției Federale.

O a doua componentă este un centru comun federal și al landurilor pentru apărarea împotriva dronelor, unde diferite agenții de securitate și alte instituții vor face schimb de informații și își vor coordona eforturile.

Cercetarea desfășurată la Cochstedt reprezintă cea de-a treia componentă. Centrul va testa tehnologii pentru utilizarea în siguranță a dronelor, precum și tehnologii pentru detectarea și apărarea împotriva aparatelor de zbor utilizate în scopuri rău intenționate.