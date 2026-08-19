Indivizii ar fi racolat persoane vulnerabile, pe care le-ar fi adăpostit în condiții mizere, le-ar fi supus la muncă forțată, ba chiar ar fi vrut să le vândă.

Procurorii DIICOT spun că familia a devenit un adevărat grup infracțional organizat, condus de mama celor 3 tineri, o femeie de 51 de ani. Fiii au vârste cuprinse între 25 și 35 de ani. Femeia supraveghea și instruia victimele, stabilea ce muncă să facă fiecare, în ce loc să se ducă și după ce program. Unuia dintre cei exploatați i-ar fi luat cardul bancar, pe care încasa pensia, și l-ar fi folosit pentru propriile cumpărături, spun anchetatorii. De altfel, victimele erau lipsite cu totul de mijloace de trai.

După ce îi păcăleau pe bieții oameni că vor să-i ajute, inculpații le luau actele de identitate și recurgeau la amenințări și chiar la agresiuni fizice pentru a-i face să li se supună, spun procurorii. Victimele începeau munca la 6 dimineața și o terminau la 8 sau chiar 10 seara. Lucrau la diferite construcții, îngrijeau animalele, tăiau lemne și coseau pășuni.

Inculpații ar fi încercat chiar să-i vândă pe acești oameni tratați ca sclavi, contra unor sume cuprinse între 2.000 și 3.000 de euro.

La perchezițiile făcute în casele suspecților, anchetatorii au ridicat mai multe bijuterii de aur și 4 mașini de lux.