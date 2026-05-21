Generația „gândacilor de bucătărie”, în India. „Cel mai mare partid din lume. Puterea tineretului”

În mai puţin de patru zile, formaţiunea a adunat pe reţelele de socializare milioane de urmăritori în plus faţă de Partidul Bharatiya Janata (BJP) al prim-ministrului Narendra Modi, informează joi EFE.

Partidul, Cockroach Janta Party (CJP), a acumulat peste 12 milioane de urmăritori pe Instagram în câteva zile, cu mult peste cei 8,7 milioane de urmăritori ai partidului BJP, aflat la guvernare.

Fondatorul CJP, strategul în vârstă de 30 de ani Abhijeet Dipke, a sărbătorit acest succes important pe platforma X, lansând o batjocură directă la sloganul oficial: „Au spus că sunt cel mai mare partid din lume! A durat doar 4 zile! Nu subestimaţi puterea tineretului".

Mişcarea a apărut ca răspuns la declaraţiile făcute săptămâna trecută de preşedintele Curţii Supreme, Surya Kant, care a comparat tinerii şomeri şi activiştii digitali cu „gândacii de bucătărie şi paraziţii sociali".

Tinerii au transformat ironia într-o mișcare uriașă

În doar 96 de ore, ceea ce a început ca o glumă s-a transformat într-o mobilizare masivă care a înregistrat deja peste 160.000 de membri oficiali pe site-ul său web.

Pentru a înscrie noi adepţi, partidul solicită, în mod ironic, îndeplinirea a patru criterii: să fii şomer, să fii leneş, să petreci minimum 11 ore pe zi online şi să ai „capacitatea de a te plânge de locul de muncă".

Totuşi, în spatele umorului se ascunde o adevărată criză care afectează Generaţia Z din ţara asiatică, unde peste 50% dintre absolvenţii de universitate sunt şomeri şi unde indignarea socială a crescut în urma recentei anulări a examenului naţional NEET-UG (examenul naţional de admitere din India pentru studenţii care doresc să urmeze studii medicale - n.r.) din cauza unor teste scurse în presă.

Manifestul oficial al CJP include patru cereri drastice împotriva sistemului: interdicţia ca judecătorii pensionari să primească mandate parlamentare, arestarea autorităţilor în temeiul legilor antiteroriste dacă voturile sunt eliminate, asigurarea unei reprezentări feminine de 50% în Cabinet şi anularea licenţelor instituţiilor media deţinute de magnaţii Ambani şi Adani, printre alţii.