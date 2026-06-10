Publicația independentă rusă "The Insider" a identificat victima atentatului ca fiind general-locotenent Damir Davidov, șeful Direcției Principale de Rachete și Artilerie din cadrul Ministerului rus al Apărării.

Davidov, care avea 57 de ani, era responsabil pentru aprovizionarea cu muniție a armatei.

Kremlinul nu a anunțat cine este victima.

Mașina a explodat în timp ce se deplasa și ajunsese în apropierea unui bloc de apartamente.

Alți cel puțin trei generali ruși au fost uciși, în atentate similare, de la declanșarea invaziei din Ucraina.