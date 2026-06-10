Publicația independentă rusă "The Insider" a identificat victima atentatului ca fiind general-locotenent Damir Davidov, șeful Direcției Principale de Rachete și Artilerie din cadrul Ministerului rus al Apărării.

Davidov, care avea 57 de ani, era responsabil pentru aprovizionarea cu muniție a armatei.

Kremlinul nu a anunțat cine este victima.

Mașina a explodat în timp ce se deplasa și ajunsese în apropierea unui bloc de apartamente.

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Alți cel puțin trei generali ruși au fost uciși, în atentate similare, de la declanșarea invaziei din Ucraina.