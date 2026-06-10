Măsura urma să expire la finalul acestei luni, însă autoritățile au decis să o prelungească. Astfel, comercianții vor fi obligați în continuare să respecte limitele impuse pentru adaosul comercial la o serie de alimente de bază.

În prezent, 17 categorii de produse alimentare au adaosul comercial plafonat, printre care pâinea albă, laptele, ouăle, carnea proaspătă de pui și porc, precum și fructele și legumele vrac.

Vorbim de roșii, ceapă, castraveți, fasole - iar, în ceea ce privește fructele, pe listă regăsim merele, perele, prunele și strugurii.

Autoritățile susțin că plafonarea a contribuit la temperarea creșterilor preturilor și a ajutat populația să facă față mai ușor creșterii costurilor.

România are în continuare cea mai mare inflație din Europa: 10,7%

De cealaltă parte, reprezentanții comercianților spun că măsura nu rezolvă problemele de fond din economie și că presiunile asupra costurilor rămân ridicate.

În plus, susțin că această măsură va contribui la creșterea prețurilor pentru alte categorii de produse care nu sunt incluse în schemă.

Pe de altă parte, România a avut din nou cea mai mare rată a inflației din Europa. 10,7% - cel mai ridicat nivel din ultimele luni.