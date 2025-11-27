Gafă majoră în Italia. Un site a vândut din greșeală iPad-uri cu 15 euro și cere acum returnarea produselor

MediaWorld a vândut din greșeală iPad-uri de 784 de euro la doar 15 euro, iar apoi a cerut clienților fie să plătească diferența, fie să returneze produsele. Situația a stârnit atât discuții juridice, cât și etice despre drepturile consumatorilor.

Pe site-ul MediaWorld a apărut o ofertă prea tentantă pentru a fi ignorată: un iPad Air M3 de 13 inch la 15 euro în loc de 784.

Câțiva consumatori au profitat de ofertă și au comandat produsul, relatează corriere.it.

A fost vorba de o ofertă cu 98% reducere, destinată posesorilor unui card de fidelitate și disponibilă doar online. Nu era clar însă dacă preluarea se făcea prin livrare acasă sau ridicare din magazin cu plata online la ridicare.

Lanțul de magazine de electronice a explicat, printr-o scrisoare trimisă clienților interesați, că a fost vorba de o eroare „tehnic masivă și vizibilă”, oferind două opțiuni: fie să plătească suplimentar încă 619 euro (beneficiind totuși de o reducere de 150 euro) în termen de zece zile, fie să returneze iPad-ul.

Cele două opțiuni ale MediaWorld

În cazul celei de-a doua opțiuni, MediaWorld se oferă să ridice produsul direct de la clienți prin curier, fără a-i obliga pe aceștia să meargă la cel mai apropiat magazin și fără costuri suplimentare.

Compania a mai propus rambursarea celor 15 euro și oferirea unui voucher de 20 euro pentru achiziții viitoare.

Nu se știe câți clienți au profitat de super-ofertă, dar mulți se consultă cu avocații pentru a înțelege dacă sunt obligați să returneze iPad-ul, având în vedere că eroarea a fost făcută de MediaWorld.

Ce ar trebui să facă consumatorul

Din perspectiva consumatorilor, punctul de referință este articolul 1428 din Codul civil, care permite anularea unui contract dacă eroarea este esențială și vizibilă.

Dar, potrivit lui Massimiliano Dona, președintele Uniunii Naționale a Consumatorilor:

„Din punct de vedere pur obiectiv, ceea ce a făcut MediaWorld ar putea fi considerat o ‘eroare vizibilă’ de către consumator. Totuși, dacă privim mai atent piața, nu putem ignora faptul că pentru produsele electronice sunt frecvent oferte, reduceri și concursuri tot mai exagerate. Prin urmare, având în vedere apropierea Black Friday, cred că este sustenabil ca unii consumatori să fi cumpărat în bună credință: la această evaluare contribuie și alte circumstanțe, de exemplu faptul că oferta tabletelor a fost trimisă clienților fideli MediaWorld, care ar fi putut crede că este o promoție reală. În schimb, numărul de bucăți achiziționate ar fi un indiciu împotriva cumpărătorului, fiind evident că dacă cineva a cumpărat mai multe, probabil voia să profite de eroare.”

Punctul de vedere juridic și cel etic

Din perspectiva juridică, situația este mai nuanțată, iar Massimiliano Dona explică drepturile consumatorilor în fața unei astfel de erori comerciale.

„Din punct de vedere juridic, trebuie reținut că este vorba doar de propuneri de acord amiabil, pe care consumatorul le poate refuza. În acest caz, MediaWorld va decide dacă îi va acționa în instanță pe cei implicați. Cumpărătorii pot rezista cererilor companiei, atâta timp cât pot demonstra că au cumpărat în bună credință, considerând oferta ca pe una dintre numeroasele promoții din piață. Nu spunem că trebuie încurajat cineva care profită de o eroare, dar trebuie luat în considerare și dezechilibrul informațional între vânzător și cumpărător. Astăzi, valoarea unui gadget tehnologic nu mai este evidentă, și acest lucru se datorează și companiilor care continuă să ne bombardeze cu promoții și super-oferte.”

În final, Dona subliniază că problema este și una etică:

„Scrisoarea trimisă consumatorilor a fost un autogol uriaș. Având în vedere că nu ni s-a comunicat numărul de produse ridicate din magazine de clienți, consider discutabil ca o companie, în loc să-și îmbunătățească procedurile interne, să ceară returnarea tabletelor sau să propună vânzarea lor cu o reducere ridicolă.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













