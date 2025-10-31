FT: O notă a Rusiei către Washington a dus la suspendarea summitului Trump-Putin. Ce solicitare a făcut Moscova

31-10-2025 | 08:52
trump putin
AFP

SUA au anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta din cauza poziției ferme a Rusiei privind cererile legate de Ucraina, transmite FT.

Aura Trif

Decizia a fost luată după o convorbire tensionată între şefii diplomaţiei celor două ţări, a declarat FT, citând persoane familiarizate cu situaţia.

Reuters nu a putut verifica imediat informaţiile difuzate de FT deoarece Casa Albă nu a răspuns unei solicitări de comentarii, iar oficiali din guvernul rus nu au fost disponibili pentru declaraţii.

Ce a solicitat Rusia

Planurile pentru un summit la Budapesta în luna octombrie între Trump şi Putin au fost suspendate după ce Moscova a rămas fermă pe poziţii în privinţa cererilor sale, inclusiv ca Ucraina să cedeze mai mult teritoriu ca o condiţie pentru un armistiţiu.

Preşedintele Trump susţine apelul Ucrainei pentru un armistiţiu imediat pe liniile actuale, aminteşte Reuters.

dmitri peskov
„Sperăm că Trump a fost informat corect”. Peskov a declarat că testele cu rachete Burevestnik nu au fost teste nucleare

La câteva zile după ce Trump şi Putin au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei pentru a discuta despre modalităţile de a pune capăt războiului din Ucraina, Ministerul de Externe rus a trimis o notă la Washington, subliniind aceleaşi cerinţe de a aborda ceea ce preşedintele Putin numeşte "cauzele profunde" ale invaziei ruse în Ucraina, care includ concesii teritoriale, o reducere drastică a forţelor armate ale Ucrainei şi garanţii că ţara nu va adera niciodată la NATO, relatează FT.

SUA au anulat apoi summitul în urma unei convorbiri telefonice între ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, şi secretarul de stat american, Marco Rubio, după care secretarul de stat american i-a comunicat preşedintelui Donald Trump că Moscova nu manifestă nicio dorinţă de a negocia, adaugă raportul FT.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luna aceasta că, deşi Ucraina este pregătită pentru discuţii de pace, nu îşi va retrage mai întâi trupele din teritorii suplimentare, aşa cum a cerut Moscova.

