Același Mark Rutte a admis, totuși, în discursul ținut în parlamentul de la Kiev, că Rusia nu dă semne că dorește pacea. Asta în condițiile în care rușii au folosit un număr record de drone și rachete balistice pentru a lovi din nou sistemul energetic al țării.

Președintele Statelor Unite, care-i ceruse lui Putin să oprească timp de o săptămână atacurile asupra infrastructurii critice ucrainene, spune acum că nu este deloc surprins de situație.

Rușii lansează constant, în ultimele zile, drone și rachete asupra celor mai mari orașe ale Ucrainei - Kiev și Harkov. Bombardamentele au provocat incendii și au pus la pământ infrastructura energetică și așa avariată.

Volodimir Zelenski: ”Președintele SUA a cerut Rusiei să oprească loviturile asupra infrastructurii energetice și critice. Chiar în timpul întâlnirii echipelor noastre de negociere, președintele a spus că este nevoie ca atacurile să fie oprite timp de o săptămână. Aceasta a fost o decizie foarte importantă. Sistarea loviturilor a trebuit să înceapă de vineri seară, dar aseară (luni), consider că rușii și-au încălcat promisiunea. Fie Rusia crede acum că o săptămână are doar aproximativ patru zile, în loc de șapte, fie pariază cu adevărat doar pe război și pur și simplu a așteptat cele mai reci zile ale acestei ierni, când temperaturile în mari părți ale Ucrainei au scăzut sub -20 de grade Celsius”.

Confruntat cu bombardamentele lui Putin, Trump dă din nou vina pe Joe Biden

Președintele american nu pare să aibă un răspuns la această situație...

”Reporter: Președintele Trump vorbea ieri despre cum președintele Putin a fost de acord cu o oprire de o săptămână a atacurilor asupra Ucrainei, din cauza vremii reci, dar astăzi am văzut că Rusia a lansat unele dintre cele mai puternice atacuri din această lună.

Karoline Leavitt: Am vorbit cu președintele despre asta în această dimineață, iar reacția sa (a președintelui) a arătat, din păcate, că nu este nicio surpriză aici. Acestea sunt două țări care sunt angajate într-un război foarte brutal de mai mulți ani, un război care nu ar fi început niciodată dacă președintele Trump ar fi fost în funcție atunci. A început din cauza slăbiciunii și incompetenței fostului președinte Joe Biden”.

Pe fondul disperării aduse de atacurile nemiloase în plin val de ger, șeful NATO a amintit parlamentarilor ucraineni de dificultatea cu care se desfășoară negocierile de pace.

Mark Rutte, secretar general al NATO: ”NATO rămâne alături de Ucraina! Angajamentul nostru în sprijinul Ucrainei este neclintit, (dar) obținerea unui acord de pace care să pună capăt acestui război cumplit va necesita alegeri dificile”.

În discursul ținut în Rada - parlamentul ucrainean - șeful NATO nu a explicat ce înseamnă aceste alegeri dificile, dar se poate presupune că este vorba de concesiile dureroase așteptate din partea Kievului.

Declarația vine în contextul unor informații publicate recent de presa occidentală. Potrivit jurnaliștilor, Casa Albă ar fi transmis Ucrainei că eventualele garanții de securitate americane sunt condiționate de renunțarea la întreaga regiune Donbas în favoarea Rusiei.

Pe de altă parte, Financial Times dezvăluie că planul pentru garanțiile de securitate ar implica un răspuns pe mai multe niveluri, pentru orice încălcare a armistiţiului de către Rusia.

Rutte: ”Garanțiile de securitate sunt solide”

Conform propunerii, o asemenea încălcare ar declanşa un răspuns în termen de 72 de ore, începând cu un avertisment diplomatic şi, dacă este necesar, acţiuni din partea armatei ucrainene.

Dacă va fi nevoie, s-ar trece la a doua fază a intervenţiei, folosind forţe din aşa-numita „Coaliţie a voinţei”, care include mai multe țări din Uniunea Europeană, Marea Britanie, Norvegia, Islanda şi Turcia - explică Financial Times.

Mark Rutte: ”Ucraina trebuie știe cu absolută certitudine că, oricâte sacrificii a făcut, pierderile de vieți omenești și distrugerile îndurate nu riscă să se repete. Garanțiile de securitate sunt solide. Unii aliați europeni au anunțat că vor desfășura trupe în Ucraina după încheierea unui acord de pace. Soldați pe teren, avioane de vânătoare în aer, nave în Marea Neagră. SUA vor fi plasa de siguranță, vor sprijini în alte feluri”.

Însă, chiar zilele trecute, șeful diplomației ruse a repetat că țara sa va accepta garanții internaționale de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă” cu Moscova.

Serghei Lavrov: ”Dacă țelul este de a păstra (actualul) regim într-o parte a teritoriului fostei Ucraine pentru ca apoi acest regim să fie utilizat drept cap de pod pentru amenințări la adresa Rusiei, atunci… astfel de garanții cu greu vor asigura o pace durabilă”.