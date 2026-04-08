"Vrachierul NJ Earth, deţinut de un armator grec, a tranzitat strâmtoarea la ora 08:44 UTC, în timp ce Daytona Beach, care arbora pavilion liberian, a făcut traversarea mai devreme, la ora 06:59 UTC, la scurt timp după ce a părăsit portul Bandar Abbas", în Iran, potrivit contului X al site-ului de urmărire a traficului maritim MarineTraffic.

În noaptea de marţi spre miercuri, Statele Unite şi Iranul au convenit asupra unui încetări a focului timp de două săptămâni. În această perioadă, traversările prin Strâmtoarea Ormuz vor fi efectuate "în coordonare cu forţele armate iraniene", a scris ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, pe X.

"Tranzitul Strâmtorii Ormuz de către nava NJ Earth ar putea fi un prim semn de reluare a traficului, dar este încă prea devreme pentru a spune dacă este vorba de o redeschidere mai amplă legată de armistiţiu sau de o autorizaţie prealabilă", a declarat pentru AFP Ana Subasic, analist la Kpler, proprietarul MarineTraffic.

Nava NJ Earth şi-a ţinut transponderul activat în timp ce urma o rută din apropierea insulei Larak, supranumită "cabina de taxare a Teheranului" de către publicaţia maritimă Lloyd's List. AFP nu a putut confirma imediat destinaţia acesteia.

"Chiar dacă ne aşteptăm la mai multe traversări în zilele următoare, această primă traversare trebuie interpretată cu prudenţă", a subliniat analistul.

Potrivit Lloyd's List, peste 800 de nave sunt în prezent imobilizate în Golful Persic, dar armatorii şi navlositorii au indicat miercuri dimineaţă că se desfăşoară pregătiri pentru a-şi repune navele în mişcare.

Accesul prin Strâmtoarea Ormuz a fost sever restricţionat de Republica Islamică atunci când Statele Unite şi Israelul au început bombardarea ţării pe 28 februarie. În perioada 1 martie - 7 aprilie, au fost înregistrate 307 treceri de nave de marfă, conform datelor Kpler, o scădere de aproximativ 95% faţă de perioada de pace.

În mod normal, aproximativ 20% din ţiţeiul şi gazul natural lichefiat din lume trec prin această strâmtoare care leagă apele Golfului de principalele rute maritime internaţionale.