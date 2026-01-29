Konstantinos, 20 de ani, și Marios, 28 de ani, doi dintre cei trei răniți în șocantul accident rutier care a avut loc marți după-amiază în România și care a dus la moartea a șapte suporteri ai PAOK, au ajuns joi după-amiază la Salonic.

Cei doi au fost transportați cu ambulanța de la spitalul din Timișoara către aeroport, de unde au fost preluați de avionul medical elen EKAB.

În Salonic, ambulanțele i-au preluat și i-au transportat la spitalul Papageorgiou.

Tatăl tânărului de 20 de ani a declarat, vizibil emoționat, în fața spitalului din Timișoara: „S-a lovit la cap, este în stare de șoc. Situația nu este ușoară, sperăm la bine, condoleanțe celorlalte familii ale victimelor”. (VIDEO MAI JOS)

Reamintim că a treia persoană rănită, Kostas, în vârstă de 20 de ani, a trebuit să rămână o perioadă în spitalul din Timișoara și a fost operată miercuri, scrie site-ul grec Protothema.





