Potrivit Procuraturii din Paris, prejudiciul ar putea ajunge la aproape 10 milioane de euro, afectând cel mai vizitat muzeu din lume, relatează Reuters.

Printre persoanele aflate în custodia autorităţilor franceze se află doi angajaţi de la Luvru, mai mulţi ghizi şi o persoană considerată a fi organizatorul schemei de fraudare. Poliţia a confiscat, de asemenea, aproape 1 milion de euro în numerar şi aproape 500.000 de euro ascunşi în conturi bancare.

Dezmembrarea unei potenţiale reţele de fraudare pe scară amplă se adaugă scandalurilor recente prin care a trecut celebrul muzeu parizian - inclusiv un jaf spectaculos de bijuterii, o infiltraţie care a avariat cărţi străvechi şi greve ale angajaţilor -, care au pus conducerea instituţiei sub o presiune imensă.

Suspiciuni pornite de la doi ghizi

Investigaţia Poliţiei franceze a început după ce angajaţi de la Luvru au semnalat în decembrie 2024 prezenţa a doi ghizi chinezi care erau suspectaţi că aduceau grupuri de turişti chinezi în muzeu prin reutilizarea de către persoane diferite a unor bilete de intrare ce ar fi trebuit să fie unice.

După mai mult de un an de verificări, Poliţia a identificat o întreagă reţea de fraudatori, care ar fi permis un acces fraudulos pentru grupuri de până la 20 de turişti pe zi, timp de peste un deceniu, în timp ce i-au mituit pe unii dintre angajaţii de la Luvru.

Reţeaua este suspectată că ar fi investit veniturile astfel obţinute în tranzacţii imobiliare în Franţa şi în Dubai.

Biroul Procuraturii din Paris a dezvăluit că reţeaua a repetat acelaşi tip de fraudă cu bilete şi la Palatul Versailles, însă nu a furnizat detalii suplimentare despre această speţă separată.

"Muzeul Luvru se confruntă cu o reapariţie şi diversificare a fraudelor cu bilete", a declarat o purtătoare de cuvânt a instituţiei. Ca reacţie, conducerea muzeului a alcătuit un plan pentru a preveni înşelătoriile şi pentru pedepsirea fraudatorilor, a adăugat ea.

Un purtător de cuvânt de la Palatul Versailles nu a dorit deocamdată să facă declaraţii pe această temă.

Luna trecută, Muzeul Luvru a crescut preţurile biletelor cu 45% pentru turiştii din afara Uniunii Europene pentru a contribui la redresarea situaţiei financiare a instituţiei.