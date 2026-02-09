Student Loans Company (SLC) a recunoscut că nu deține informații despre statutul profesional sau financiar a peste 370.000 dintre beneficiarii săi, care datorează aproape 13 miliarde de lire sterline în împrumuturi.Mulți dintre aceștia sunt studenți din UE care s-au întors acasă sau britanici care s-au mutat în străinătate. Alții poate că nu lucrează, beneficiază de ajutoare sociale sau nu câștigă suficient pentru a rambursa banii.

Cine ar putea suporta pierderile

Experții avertizează că „dispariția” absolvenților din sistemul de rambursare a împrumuturilor ar putea lăsa contribuabilii să suporte pierderile.

„Aceste cifre mari arată o potențială pierdere imensă pentru sistemul de împrumuturi pentru studenți. Am văzut în ultimele săptămâni cât de nemulțumiți sunt absolvenții că trebuie să plătească atât de mult pentru propria educație, dar cineva va trebui, în cele din urmă, să suporte costurile pentru cei care dispar complet din sistem”, a declarat Nick Hillman, director al Higher Education Policy Institute (HEPI), potrivit Daily Mail.

Hillman a mai recomandat factorilor de decizie să „privească exemplul Noii Zeelande”, unde se impun „penalități severe pentru întârzieri” celor care nu rambursează banii datorați.Românii, acuzați că sunt principalii responsabili

Parlamentarul independent Rupert Lowe a susținut că este necesară o anchetă pentru a stabili dacă sistemul de împrumuturi universitare este „fraudat” de studenții străini care nu își plătesc datoriile.

„Vreau să știu exact câți dintre acești studenți pierduți sunt cetățeni străini. Cred că există o fraudă industrială în curs, în care străinii, în special din România, iau împrumuturi cu intenția de a nu le rambursa niciodată. Fac apel la Guvern să lanseze o anchetă completă și apoi să restricționeze eligibilitatea pentru împrumuturi studențești doar la cetățenii britanici. Miliarde și miliarde dispărute. Cine răspunde? Cine a fost concediat? Unde este ancheta? Aceasta este o incompetență flagrantă, în cel mai bun caz, și fraudă industrială, în cel mai rău caz. Trebuie să existe consecințe severe”, a spus Rupert Lowe în Parlamentul britanic.

Câți bani au de dat studenții

Până în decembrie anul trecut, valoarea totală a tuturor împrumuturilor restante era de 226 de miliarde de lire sterline. Prin urmare, împrumuturile în valoare de 12,8 miliarde de lire sterline, pentru care venitul absolvenților nu a putut fi verificat, reprezentau puțin sub 5,7% din total.

Cei 376.410 de absolvenți ale căror venituri nu au putut fi verificate reprezintă aproximativ 1 din 15 sau 6,64% dintre cei 5,7 milioane de studenți sau absolvenți cu împrumuturi restante.

SLC a negat că toți clienții neverificați ar fi dispăruți, insistând că unii poate nici nu sunt obligați să ramburseze împrumuturile. S-a admis însă că unii dintre aceștia se pot afla în străinătate. Organizația a precizat că clienții trebuie să informeze SLC dacă vor fi plecați trei luni sau mai mult – ceea ce înseamnă că unii absolvenți s-ar afla încă în acest interval de trei luni.Peste 11.000 de lire sterline ca să studiezi în Marea Britanie

De la Brexit, studenții UE din Marea Britanie plătesc taxe internaționale mai mari, între 11.400 și 32.000 de lire pe an, comparativ cu taxa internă mai mică de 9.535 lire pe an pentru studenții britanici.

Însă UE solicită Guvernului britanic să reducă taxele pentru studenții UE din Marea Britanie, ca parte a unui acord propus pentru mobilitatea tinerilor. Sir Keir a convenit asupra „programului de experiență a tineretului” în cadrul acordului său de „resetare” post-Brexit, care va permite tinerilor de 18-30 de ani din UE să locuiască, să muncească și să studieze în Marea Britanie.

Negocierile privind acordul reciproc, care ar permite și tinerilor britanici să locuiască, să lucreze și să studieze în UE, s-au blocat din cauza problemelor legate de taxele universitare.

Un sondaj recent YouGov arată că mai mult de 4 din 10 britanici (44%) consideră că Guvernul ar trebui să șteargă o parte sau întreaga datorie a studenților. Studiul arată, de asemenea, că trei sferturi dintre respondenți (76%) consideră că dobânzile de 6% la unele împrumuturi studențești sunt prea mari.

Două treimi (68%) consideră că taxa anuală de 9.000 lire pentru studenții britanici din Anglia este prea mare.