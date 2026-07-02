Propunerea apare în raportul anual privind „cheltuielile și veniturile”, publicat joi de sistemul francez de asigurări de sănătate (Assurance Maladie), document care are rolul de a fundamenta dezbaterile bugetare din această toamnă, scrie Le Figaro.

Instituția amintește că Marea Britanie a adoptat recent o astfel de măsură, devenind „a doua țară din lume” care face acest pas. Directorul general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din Franța, Thomas Fatôme, a declarat că nu există niciun motiv pentru care Franța să nu urmeze același exemplu. El a subliniat că, în ciuda avertismentelor de pe pachetele de țigări și a majorărilor de preț, Franța rămâne în urma altor state europene în ceea ce privește reducerea consumului de tutun.

Raportul propune și obligativitatea afișării sistemului Nutri-Score pe produsele alimentare ambalate, precum și introducerea unor informații care să indice gradul de procesare al alimentelor. Potrivit președintei Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Samira Lehaine, prevenția trebuie să devină prioritatea principală a politicilor de sănătate, fiind „lupta acestui deceniu” și o investiție eficientă pe termen lung.

Thomas Fatôme a reamintit că deficitul sistemului francez de asigurări de sănătate este estimat la 13,8 miliarde de euro în 2026, urmând să crească la 15 miliarde de euro în 2027 și la 17 miliarde de euro în 2029, potrivit celor mai recente prognoze.

Per ansamblu, autoritățile estimează că măsurile propuse ar putea genera economii de aproximativ 3,9 miliarde de euro pe an, considerate necesare pentru menținerea sustenabilității sistemului de sănătate până în 2030.