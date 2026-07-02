Numai o duzină de condamnări pentru crimă au fost anulate în Franţa din 1945.

„Curtea de revizuire şi de reexaminare consideră că două dintre elementele susceptibile să fie reţinute ca incriminatoare de tribunal sunt fragilizate de elemente necunoscute jurisdicţiei, ceea ce este de natură să facă să se nască îndoiala asupra culpabilităţii lui Dany Leprince", a declarat preşedintele său, Nicolas Bonnal.

Judecătorii au invocat îndoieli

Dany Leprince, în vârstă de 69 de ani dintre care 18 în spatele gratiilor, a primit decizia cu lacrimi în ochi şi şi-a îmbrăţişat apropiaţii în mijlocul camerei penale a Curţii de casaţie din Paris.

„Trebuie ca adevărul să iasă la iveală (...), lupta continuă", a declarat el presei, în condiţiile în care aceasta era ultima sa cale de apel, la 15 ani după ce s-a confruntat cu un prim refuz de revizuire a deciziei.

Astăzi liber, fostul angajat al unei măcelării susţine de multă vreme că este nevinovat de uciderea fratelui, cumnatei şi a două fiice ale lor, de 7 şi 10 ani, în locuinţa acestora din Thorigné-sur-Dué, vecină cu a sa, în departamentul Sarthe.

Procesul va fi reluat

Curtea de revizuire a ordonat ca Dany Leprince să fie din nou judecat în cadrul unui proces care va avea loc la Angers, în faţa unui tribunal din Maine-et-Loire.

Pentru a-şi fundamenta decizia, Curtea a reţinut mai întâi mărturia lui Solene Leprince, singura supravieţuitoare a masacrului cu armă albă, în vârstă de 2 ani la momentul respectiv. Devenită adultă, această femeie susţine că nu are nicio amintire a dramei, în timp ce la momentul procedurii iniţiale existau elemente care lăsau să creadă că l-ar fi văzut pe Dany Leprince pe cale să-şi ucidă familia.

„Sunt distrusă pentru că mi-am pierdut părinţii şi surorile, dar şi furioasă pentru că rămân astăzi zone de umbră", a declarat, emoţionată, supravieţuitoarea în faţa tribunalului luna trecută, unde a venit pentru a susţine cererea unchiului său.

Noile probe schimbă cazul

Curtea de revizuire a reţinut apoi „pierderile de memorie presupuse" ale lui Martine Compain, soţia lui Dany Leprince la momentul faptelor, privind derularea serii fatale. Potrivit unor expertize ulterioare, acestea s-ar putea dovedi o "simulare".

În vârstă de 37 de ani la momentul faptelor, Dany Leprince, supranumit "măcelarul din Sarthe", a fost condamnat în decembrie 1997 de tribunalul din Sarthe la închisoare pe viaţă cu o perioadă de siguranţă de 22 de ani, un verdict între timp anulat.