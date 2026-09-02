Unele amenajări sunt puțin cunoscute sau nu sunt folosite, patrimoniul se degradează, iar accesul cu trenul ține de altă epocă. În reportajul campaniei Știrilor PRO TV, „Izvoare de sănătate”, vedem de ce resursa naturală, investițiile și apropierea de Sibiu nu au reușit încă să transforme locul într-o destinație pentru toate anotimpurile.

La Ocna Sibiului, tratamentul se ia direct de pe fundul lacului. Turiștii se acoperă cu nămol și urmează, de multe ori, sfaturile primite chiar de pe mal.

Loredana Steleac, turistă: „Zice că aici ai voie să stai 40 de minute și apoi să ieși.”

Reporter: „Cine v-a zis asta?”

Loredana Steleac, turistă: „O doamnă, o localnică.”

Lacurile sărate, formate în zona fostelor galerii miniere, au transformat Ocna Sibiului în „litoralul Ardealului”.

Vara trecută, potrivit Primăriei, stațiunea a avut peste 120.000 de vizitatori. În zilele aglomerate, spune primarul, numărul turiștilor ajunge la 7.000, deși complexul are numai 2.000 de șezlonguri.

Cu 35 de lei pe zi, turiștii se pot scălda în lacuri în care salinitatea ajunge la 30%.

Nămolul este la îndemână, dar procedurile făcute fără recomandare medicală pot avea și contraindicații. În stațiune funcționează și o bază de tratament, unde pacienții sunt consultați înainte de începerea procedurilor.

Mariana Varodi, medic balneolog în Ocna Sibiului: „Pacienții vin pentru că știu de efectele benefice ale factorilor naturali, de calmare a durerii, de relaxare musculară.”

Ocna Sibiului se află la numai 15 kilometri de Sibiu și este accesibilă inclusiv cu autobuzul metropolitan sau cu trenul. Gara veche de un secol este însă în paragină. Nu mai are bănci, iar călătorii așteaptă pe jos, lângă calea ferată.

CFR susține că această gară îndeplinește condițiile obligatorii pentru urcarea și coborârea călătorilor și că, în prezent, nu are fondurile necesare pentru modernizare.

În zona lacurilor, Primăria a investit opt milioane de euro, bani europeni, pentru alei, pontoane, dușuri și foișoare. Apa și nămolul sunt la fel de bune tot anul, dar turiștii se îmbăiază doar vara, când e cald. Sezonul scurt îi descurajează pe investitori.

Călin Munteanu, antreprenor: „E foarte greu să amortizezi investiția într-un timp decent.”

Mihai Matei a decis, totuși, să riște. Fost ceferist, și-a investit economiile într-o vilă veche, pe care încearcă să o readucă la viață.

Mihai Matei, antreprenor: „De când am renovat-o și arată așa, din ruina care o fost, au început să vină și clienți și foarte mulți trec pe drum și întreabă: «Nu ne lăsați să vizităm?» Haideți, vă rog!”

Pavilionul Băilor, monument istoric de clasa A, putea să redevină simbolul stațiunii. Dar este folosit ca depozit. Tencuiala cade, iar umezeala și mucegaiul cuprind interioarele.

Cristina Michițiuc, turistă: „Sunt indignată de ceea ce văd. Păcat!”

Clădirea este proprietate privată. Managerul complexului spune că introducerea ei în circuitul balnear ar necesita o investiție uriașă și că, fără sprijin public, proiectul este greu de realizat. Reprezentanții Ministerului Economiei și Turismului vorbesc despre posibile mecanisme de sprijin, dar nu prezintă, deocamdată, un program concret de finanțare.

Călin Grigore, director în Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului: „Ar putea exista scheme de garantare sau poate alte mecanisme prin care statul să susțină, să încurajeze antreprenorul.”

Primăria a mizat, între timp, pe agrement. Cinci milioane de euro au fost investite într-un parc amenajat pe nouă hectare de pădure.

Nicoleta Manea, turistă: „Pe aici, prin pădure? N-am știut! Acum că mi-ați spus, o să mă duc!”

Nici biserica fortificată, veche de aproximativ 700 de ani, nu este ușor de descoperit de către vizitatori. Promovarea ei ar trebui făcută de centrul de informare turistică, dar acesta este închis, iar afișajul electronic nu funcționează.

Corespondent Știrile PRO TV: „Înăuntru pare să fi lucrat cineva, cândva. Sunt pliante, hărți.”

Nu este singura investiție care încă nu și-a găsit rostul. Un parc pentru rulote, inaugurat în primăvară, stă nefolosit.

Claudiu Predescu, primarul orașului Ocna Sibiului: „Abia anul acesta, în aprilie, le-am inaugurat. Procedura este destul de complicată.”

Stațiunea nu duce lipsă nici de investiții, nici de obiective, ci de legătura dintre ele. Ca oamenii să vină tot anul, gara, noile amenajări și clădirile istorice trebuie să funcționeze împreună.