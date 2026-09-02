Instituţia a anunţat pe reţelele de socializare că monedele sunt în prezent disponibile pentru colecţionari, adăugând însă că astfel de monede sunt deja în circulaţie şi le-a recomandat cetăţenilor să-şi verifice restul pentru a vedea dacă au vreuna, scrie Agerpres.

Designul acestei monede aniversare de un dolar prezintă un portret serios al lui Trump, cuvântul „Libertate", datele 1776-2026 şi motto-ul naţional al SUA, „In God We Trust" (În Dumnezeu avem încredere).

Monetăria SUA a pus în vânzare pachete de 25 de monede la preţul de 61 de dolari şi pachete de 100 de monede la preţul de 154,50 de dolari.

Iniţiativa face parte dintr-o serie de măsuri impulsionate de Casa Albă care îl plasează pe republicanul Trump în centrul celebrărilor la cea de-a 250-a aniversare a independenţei SUA, o decizie criticată de opoziţia democrată, care consideră că este astfel reflectată mentalitatea megalomanică a actualului preşedinte. Departamentul de Stat a început pe 8 august să emită paşapoarte aniversare cu imaginea lui Trump.