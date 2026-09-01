Decizie CCR: Accelerarea proceselor penale în forma adoptată de Parlament este neconstituțională | DOCUMENT

Stiri Justitie
Data publicării:
Data actualizării:
Ccr inquam photos octav ganea a
Inquam Photos / Octav Ganea

CCR a publicat motivarea deciziei sale de invalidare a modificărilor aduse de Parlament la prevederi ale Codului de procedură penală, prin care legislativul urmărea accelerarea proceselor penale. Curtea a decis că acestea încălcau drepturi fundamentale. 

autor
Cristian Anton

Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat motivarea la decizia sa din 15 iulie 2026 prin care a invalidat modificările aduse de Parlament la Codul de procedură penală în vederea accelerării proceselor penale.

Concret, CCR consideră că metodele prevăzute de legislativ pentru finalizarea cât mai rapidă a proceselor penale încălcau grav drepturile fundamentale ale cetățenilor și regulile de funcționare a justiției. 

Motivarea integrală a CCR poate fi consultată în documentul atașat. 

DECIZIA nr.838 din 15 iulie 2026

Modificările votate de Parlament vizau trei mari probleme din Codul de procedură penală:

Rolul judecătorului de cameră preliminară - să i se permită judecătorului să reunească sau să disjungă dosare penale încă din faza de cameră preliminară pentru a câștiga timp.

Decizia CCR: Acest lucru este neconstituțional. Camera preliminară are doar rolul tehnic de a verifica dacă probele și rechizitoriul sunt legale. Dacă judecătorul ar începe să combine sau să fragmenteze dosarele, ar fi obligat să analizeze fondul acuzațiilor (lucru permis doar în faza de judecată propriu-zisă), creând haos procedural și riscul unor soluții contradictorii

Eliminarea obligației de citare a părților - dacă cererile și excepțiile dintr-un dosar nu se rezolvau la primul termen, procesul în camera preliminară urma să continue la termenele următoare fără ca părțile (inculpatul, victima) să mai fie citate oficial. Justițiabilii erau obligați să urmărească singuri parcursul dosarului pe internet.

Decizia CCR: Citarea oficială nu este un moft, ci o garanție a dreptului la apărare și la un proces echitabil. Statul nu poate transfera obligația sa de informare către cetățean și nici nu poate pedepsi persoanele vulnerabile (bătrâni, oameni fără tehnologie sau deținuți) care nu au cum să monitorizeze permanent platformele online ale instanțelor.

Autoritatea de lucru judecat și blocarea verificării probelor - Modificările încercau să ofere un caracter definitiv și de neatins deciziei judecătorului de cameră preliminară cu privire la legalitatea probelor, invocând autoritatea de lucru judecat (ne bis in idem).

Decizia CCR: Această barieră încalcă jurisprudența constantă a Curții. Legalitatea modului în care au fost strânse probele trebuie să poată fi pusă în discuție și verificată inclusiv în faza de judecată pe fond, nu doar în camera preliminară, pentru a asigura o apărare efectivă.

Curtea Supremă a dat vina pe Parlament pentru prescrierea faptelor marilor corupți, apoi contestă reforma votată de acesta

În acest context, trebuie amintit uriașul scandal al prescripțiilor intervenite în marile dosare de corupție – în care politicieni și funcționari vinovați de facto au scăpat de pedeapsă pentru că termenul în care puteau fi condamnați a ”expirat”.

Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a dat vina aici pe Parlament, care nu a legiferat corespunzător aceste aspecte, menite să accelereze procesul penal. Ulterior, aceeași ÎCCJ a formulat obiecţie de neconstituţionalitate la modificările aduse de Parlament la Codul de procedură penală, constatând că mai multe prevederi încalcă standardele de claritate a legii, dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare.

Acum, încercarea Parlamentului de a reduce durata proceselor penale este considerată neconstituțională de către CCR, pentru că metodele alese de legislativ în cazul celor trei mari probleme încalcă grav drepturile cetățeanului, dar și regulile de funcționare a justiției.   

Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie, ceea ce înseamnă că prevederile declarate neconstituţionale nu pot fi menţinute în forma criticată.

Parlamentul va trebui să revină asupra textelor şi să le rescrie astfel încât să respecte cerinţele de claritate, coerenţă şi garanţii procesuale.

Legea integrității se întoarce în Parlament după decizia CCR. De ce amendamentul care îl vizează pe Fritz este constituțional

Sursa: StirilePROTV

Etichete: motivare, CCR, codul de procedura penala, modificari, respingere,

Articol recomandat de sport.ro
„Rusia suferă primele înfrângeri!” Lovitură puternică primită de armata lui Putin
„Rusia suferă primele înfrângeri!” Lovitură puternică primită de armata lui Putin
Citește și...
Stiri Politice
Nicușor Dan atacă la CCR legea decarbonizării. Președintele avertizează asupra riscurilor pentru PNRR și protecția mediului

Preşedintele Nicuşor Dan a trimis Curţii Constituţionale (CCR) o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind decarbonizarea sectorului energetic.
Stiri Politice
Întâlnirea ”secretă” dintre Ilie Bolojan și președintele CCR, Simina Tănăsescu, anchetată de o comisie specială în Parlament

Plenul Senatului a aprobat, luni, constituirea unei comisii de anchetă, care va analiza întâlnirea ”secretă” dintre preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, și premierul interimar Ilie Bolojan, care a avut loc în urmă cu câteva zile.
Stiri Politice
Camera Deputaţilor a adoptat modificările la legea ANI, în urma deciziei CCR. Modificările introduse

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, luni, modificările la legea ANI, în urma deciziei Curţii Constituţionale, înregistrându-se 183 de voturi pentru şi 84 împotrivă şi trei abţineri.

Recomandări
Stiri Politice
Discursul lui Nicușor Dan în Catedrala Națională: de la ”naționalism sănătos” la ”demagogi care se bat cu pumnul în piept”

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, marți, la deschiderea oficială a Întâlnirii Internaţionale a Tinerilor Ortodocşi, care a avut loc la Catedrala Națională din București.

Stiri Economice
Inflația din zona euro a urcat la 3,3%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. BCE ar putea majora dobânzile

Rata anuală a inflației în zona euro a trecut pragul de 3% în luna august, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe fondul creșterii prețurilor la energie, ceea ce conferă un nou argument pentru o nouă majorare a dobânzilor de către BCE.

Stiri externe
Putin ar fi refuzat în ultimul moment să se întâlnească cu șeful CIA după ce a aflat ce mesaj aducea de fapt

Vladimir Putin intenționa inițial să se întâlnească cu directorul CIA, John Ratcliffe, în timpul vizitei acestuia la Moscova, pe 25 august, dar s-a răzgândit după ce a aflat scopul deplasării, a declarat pentru „Agențstvo” o sursă apropiată Kremlinului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Septembrie 2026

03:31:09

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 August 2026

01:56:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S11E01

22:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19 | Greutatea corporală și sănătatea inimii: riscuri ascunse

30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Lovitură în ultima zi de mercato! Transferul lui Dennis Man la Lazio a picat

Sport

Încă o pierdere pentru FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Asta înseamnă!”