Oamenii își primesc banii de garanție, pe card, după ce se înscriu într-o aplicație gratuită. Și unii comercianți au început să primească ambalaje în sac.

Românii returnează ambalajele cu sacul

Un tânăr din Iași aduce săptămânal la containerul special un sac plin cu PET-uri, doze și sticle reciclabile. În 24 de ore, el primește pe card contravaloarea ambalajelor.

Băiat: „E vorba de timpul meu pe care aleg să îl salvez aici decât să stau la rând.”

Gabriel Musagabel, utilizator: „Decât să stau la coadă, să pun una câte una, e mult mai convenabil să le arunc pe toate odată.”

27 de astfel de containere care fac parte din Sistemul de Garanție-Returnare sunt instalate în 5 orașe din Moldova: Iași, Botoșani, Suceava, Dumbrăveni și Dorohoi. Potrivit datelor din aplicația dedicată, există peste 24.000 de utilizatori, care lunar strâng împreună peste 35.000 de saci cu recipiente reciclabile.

Containerele primesc mii de saci lunar

Corespondent PROTV: „Regulile sunt simple: trebuie să avem cel puțin 20 de recipiente marcate cu sigla SGR în sac și să îl închidem, înainte de a-l pune în container.”

Băiat: „Apăs pe butonul start, scanez codul QR al meu din aplicație, lockerul îmi printează un cod QR pe care am grijă să-l lipesc pe sac, doar arunc sacul bine legat.”

Ambalajele sunt apoi numărate într-un centru de reciclare. După acest proces, cel care le-a adus primește banii pentru ele.

Stefan Parașcanu, reprezentant al companiei: „Principalul avantaj e că întregul proces durează sub un minut, iar garanția le intră direct pe card.”

Și la unii comercianți oamenii pot veni cu sacul plin. În parcarea unui hipermarket din Brașov a fost montat un aparat care numără singur ambalajele. După ce se golește sacul, cel care l-a adus primește un voucher de cumpărături, de valoarea ambalajelor SGR returnate.

Bărbat: „E un sistem mai eficient, era mai greu câte un bidon să introducem.”

Comercianții oferă și alte variante de returnare

Iar unele platforme de comerț online le oferă posibilitatea clienților să cheme la domiciliu, pentru a ridica ambalajele.

Michael Kaiser, reprezentant al unei platforme de comerț online: „În clipa când ajungem cu comanda la clienți acasă, sacul cu recipiente este imediat preluat și în același timp clientul primește și banii în forma de credite în contul lui.”

Platforma are și campanii în care clienților li se acordă credite în valoare de 1 leu în loc de 50 de bani, pentru fiecare ambalaj SGR.