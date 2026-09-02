Revoltător este că unitatea fusese sancționată în urmă cu doar trei zile de inspectorii sanitar-veterinari din cauza mizeriei din blocul alimentar, dar operatorul economic nu a luat nicio măsură. Și Protecţia Consumatorului a dat amenzi cumulate în valoare de 100.000 de lei.

Inspectorii au găsit noi nereguli

La scurt timp după ce turiștii au primit îngrijiri medicale comisarii de la Protecția Consumatorului, DSV și DSP au ajuns din nou la hotel pentru verificări.

Inspector OPC: „Aici aceeași situație. Ouăle sunt crude, nu sunt gătite. Sunt în frigider alături de... nu îmi dau seama ce poate fi.”

Inspector OPC: „Nu este sigilat. Temperatura plus 2 – 5 grade. Și acesta are 15 grade. Avem hummus clasic, 2-5 grade.”

Inspectorii de la Protecția Consumatorului au aplicat patru sancțiuni în valoare de 100.000 de lei și au retras de la consum peste 500 de kilograme de alimente. Direcția de Sănătate Publică a prelevat probe din bucătărie și a dispus închiderea temporară a acesteia.

Corina Ivanciu, director DSVSA Constanța: „Unitatea fusese sancționată anterior în urmă cu trei zile și avea măsuri dispuse spre remediere. Nu și-a îndeplinit obligațiile asumate prin nota de control. Problemele de igienă erau majore și neremediate."

Nici peste zi nu s-au încheiat problemele. Unii turiști s-au simțit în continuare rău, în special copiii.

Cei care au ajuns încă de noaptea trecută la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța au primit tratament și au fost ținuți câteva ore sub observație.

Reporter: „Cum vă simțiți acum?”

Femeie: „Foarte rău. Toată noaptea am vomitat. Copilul la fel. Am fost aici în hol și ni s-a dat un tratament.”

Reporter: „V-au dat banii înapoi?”

Femeie: „Acum am făcut cerere.”

Reporter: „Unde plecați?”

Femeie: „Acasă."

Reporter: „Ați simțit că e ceva în neregulă la mâncare?”

Bărbat: „Acrită. El a mâncat pește săracul băiețel, tot s-o umflat la față, marți seara am ajuns la Constanța la spitalul ăla. Soția cu doi copii au mers cu ambulanța. La 2 am venit înapoi. Tot concediul l-a stricat."

Femeie însărcinată: „Nu m-am putut ridica din pat, așa de rău a fost. Un concediu de coșmar.”

Furioși după cele întâmplate, mulți au mers la recepție și și-au cerut banii înapoi.

Femeie: „Am cerut și tot zice să venim la 10, la 11 să îmi dea banii că noi concediul l-am stricat."

Hotelul rămâne deocamdată deschis

Corespondent PROTV: „În jur de 700 de turiști erau cazați aici noaptea trecută în momentul în care autoritățile au început controalele. Inspectorii de la Protecția Consumatorului nu au putut să verifice și camerele pentru că în interior, încă sunt cazați turiști. Hotelul rămâne, deocamdată, deschis."

„Regretăm situația creată și suntem alături de persoanele care au avut nevoie de îngrijiri medicale (...) Imediat ce vom primi rezultatele probelor și analizelor efectuate în blocul alimentar, vom reveni public cu toate informațiile relevante și cu concluziile comunicate de autoritățile competente.", a transmis conducerea hotelului din Saturn printr-un comunicat.

Conducerea hotelului a transmis printr-un comunicat că regretă situația creată. Mai multe anchete sunt acum în desfășurare.