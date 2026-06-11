Potrivit a cinci surse citate de publicație, una dintre variantele analizate presupune retragerea unor competențe ale șefei diplomației europene, Kaja Kallas, și ale instituției pe care o conduce – Serviciul European de Acțiune Externă (EEAS), care dispune de un buget anual de aproximativ un miliard de euro. În acest scenariu, atribuțiile respective ar reveni Comisiei Europene și statelor membre ale UE, scrie Financial Times.

„Este evident că EEAS nu funcționează așa cum ar trebui în lumea de astăzi. Este disfuncțional. Problema este una structurală, iar structura însăși trebuie regândită”, a declarat unul dintre interlocutorii Financial Times.

În discuțiile private, reprezentanți ai mai multor state europene susțin că atribuțiile EEAS, ale ministerelor naționale de externe și ale direcțiilor responsabile de relațiile externe din cadrul Comisiei Europene și al Consiliului UE se suprapun și suferă din cauza lipsei de coordonare.

Aceste critici s-au amplificat și din cauza faptului că, în opinia unor oficiali europeni, Kaja Kallas și-ar exprima prea des propriile poziții în dosare sensibile, precum relațiile dintre Uniunea Europeană și China, și ar avansa propuneri care nu au fost încă aprobate de capitalele europene.

Totuși, oficialii implicați subliniază că analiza opțiunilor de reformă se află într-o etapă preliminară.

Un purtător de cuvânt al Kaiei Kallas a declarat pentru Financial Times că șefa diplomației europene este „pe deplin concentrată asupra îndeplinirii mandatului său”, iar consolidarea în continuare a Serviciului European de Acțiune Externă reprezintă o componentă importantă a acestei misiuni.