Manager de parc de aventură din Franța, reținut pentru discriminare religioasă. Ar fi refuzat accesul unor copii israelieni

Stiri externe
23-08-2025 | 07:15
antisemitism
Shutterstock

Managerul unui parc de agrement din sudul Franței a fost reținut pentru presupusă discriminare religioasă, după ce a refuzat accesul unui grup de copii israelieni.

autor
Mihai Niculescu

Incidentul a stârnit indignare în rândul comunității evreiești din Franța și al autorităților locale.

Copiii, cu vârste între 8 și 16 ani, se aflau în vacanță în Spania și rezervaseră pentru joi intrarea la parcul de aventură Tyrovol, cu tiroliana, din Porté-Puymorens, lângă granița cu Spania, în Munții Pirinei, a anunțat parchetul din Perpignanrelatează The Guardian, preluat de news.ro.

Procurorii francezi au precizat că managerul le-a spus inițial unor persoane că refuză accesul grupului din motive care țin de „convingeri personale", oferind apoi explicații diferite altora. Un mesaj postat miercuri seară pe rețelele sociale de reprezentanții parcului anunța că site-ul va fi închis joi din cauza unei furtuni, „pentru a efectua o verificare completă a instalațiilor".

Parcul a transmis grupului că nu poate vizita, însă aceștia au mers la un alt parc de agrement din Franța fără incidente. Managerul a negat toate acuzațiile

Citește și
harvard
Administrația Trump acuză Universitatea Harvard de încălcarea drepturilor studenților evrei şi israelieni

Condamnări ferme din partea comunității evreiești

„S-a depășit o linie. Suntem consternați", a declarat Perla Danan, președinta Consiliului Reprezentativ al Instituțiilor Evreiești din Franța, regiunea Languedoc-Roussillon.

Aceasta a subliniat gravitatea incidentului: „A început cu grafitti, insulte și atacuri fizice, iar acum este, literalmente, o interdicție pentru copii cu vârste între 8 și 16 ani". Danan a făcut o paralelă îngrijorătoare cu perioada Holocaustului, spunând că acest episod îi amintește de pancartele cu mesajul „Interzis evreilor și câinilor". „Valorile Franței au fost încălcate", a subliniat ea.

Observatorul Evreiesc din Franța și-a exprimat, de asemenea, „profunda indignare" într-un comunicat emis vineri: „Un asemenea act de discriminare, care vizează minori exclusiv pe baza naționalității și originii lor, este extrem de grav și subminează principiile fundamentale ale republicii."

Reacția autorităților locale

Jean-Philippe Augé, primarul din Porté-Puymorens, o localitate cu aproximativ 100 de locuitori, a declarat: „ADN-ul comunității noastre se bazează pe spiritul de colaborare și fraternitate". El a adăugat că incidentul a provocat „stupoare totală" în sat.

Discriminarea pe criterii religioase constituie o infracțiune în Franța, pedepsită cu până la trei ani de închisoare.

Context al creșterii antisemitismului

Incidentul se înscrie într-un context mai larg de creștere a actelor antisemite în Franța. În 2023 a fost raportată o creștere bruscă a incidentelor antisemite după atacurile Hamas din 7 octombrie în Israel și războiul ulterior din Gaza. Acestea au inclus agresiuni fizice, amenințări, acte de vandalism și hărțuire, stârnind îngrijorare în comunitățile și conducerea evreiască.

Luna aceasta, Emmanuel Macron a promis sancționarea unui act de „ură antisemită" după doborârea unui măslin plantat în memoria unui tânăr evreu francez care a fost torturat și ucis în 2006, demonstrând preocuparea constantă a autorităților franceze față de astfel de manifestări.

Sursa: News.ro

Etichete: Franta, evrei, antisemitism,

Dată publicare: 23-08-2025 07:08

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Studenții evrei de la Harvard, scuipați și încolțiți cu scandări „Heil Hitler”. Concluziile raportului administrației Trump
Stiri externe
Studenții evrei de la Harvard, scuipați și încolțiți cu scandări „Heil Hitler”. Concluziile raportului administrației Trump

Studenții evrei de la Harvard au fost scuipați, au fost urmăriți, iar manifestanții pro-Palestina au scandat "Heil Hitler", se arată într-un raport publicat luni de administrația Trump.

Administrația Trump acuză Universitatea Harvard de încălcarea drepturilor studenților evrei şi israelieni
Stiri externe
Administrația Trump acuză Universitatea Harvard de încălcarea drepturilor studenților evrei şi israelieni

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a informat luni Universitatea Harvard că, în urma efectuării unei anchete, a constatat că aceasta a încălcat drepturile civile ale studenţilor evrei şi israelieni, relatează agenţia EFE.

Descindere transmisă pe Facebook la un individ care a folosit simboluri legionare și a negat Holocaustul.
Stiri actuale
Descindere transmisă pe Facebook la un individ care a folosit simboluri legionare și a negat Holocaustul. "Ieșiți din casă!"

Un bărbat din județul Dolj a fost reţinut de poliție după ce a publicat 29 de videoclipuri pe o reţea de socializare în cadrul cărora ar fi incitat la violenţă faţă de evrei, a utilizat simboluri legionare şi a negat Holocaustul.  

Amendă record pentru o companie aeriană cu tradiție: patru milioane de dolari pentru discriminarea unui grup de evrei
Stiri externe
Amendă record pentru o companie aeriană cu tradiție: patru milioane de dolari pentru discriminarea unui grup de evrei

SUA a impus Lufthansa o amendă record de 4 milioane de dolari , după ce compania a interzis accesul pasagerilor evrei la un zbor din 2022, deoarece unii ar fi refuzat să respecte regulile sanitare care impuneau portul măștilor.

Mii de evrei ultraortodocși la Suceava. De unde au venit. Autoritățile au luat măsuri speciale
Stiri actuale
Mii de evrei ultraortodocși la Suceava. De unde au venit. Autoritățile au luat măsuri speciale

Autoritățile au luat măsuri speciale în așteptarea celor 17 aeronave, cu 180 de călători, care tranzitează aeroportul, la întoarcerea din pelerinajul de la mormântul rabinului Nachman din Breslau, unul dintre fondatorii mișcării hasidice.

Recomandări
Impozitul pe locuință va crește cu 60-70% la anul. Din 2027 ar urma să se schimbe sistemul de calcul
Stiri Economice
Impozitul pe locuință va crește cu 60-70% la anul. Din 2027 ar urma să se schimbe sistemul de calcul

Anul viitor, vom plăti mai mult la impozitul pe locuință anunță ministrul Finanțelor, iar autoritățile centrale și locale poartă deja negocieri pentru procentul de majorare.

Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc
Stiri actuale
Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc

Un ciclon mediteranean traversează România și aproape, întreaga țară este sub cod galben și portocaliu de vijelii.

La 10 ani de la Colectiv, România are doar 18 paturi pentru mari arși. Cele trei centre promise sunt încă în construcție
Stiri Sanatate
La 10 ani de la Colectiv, România are doar 18 paturi pentru mari arși. Cele trei centre promise sunt încă în construcție

Primul centru de mari arși din țara noastră va fi gata la sfârșitul acestui an, anunță ministrul Sănătății. Este vorba despre cel de la Timișoara, unde lucrările au depășit 80%.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 August 2025

44:11

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12