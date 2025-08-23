Manager de parc de aventură din Franța, reținut pentru discriminare religioasă. Ar fi refuzat accesul unor copii israelieni

Managerul unui parc de agrement din sudul Franței a fost reținut pentru presupusă discriminare religioasă, după ce a refuzat accesul unui grup de copii israelieni.

Incidentul a stârnit indignare în rândul comunității evreiești din Franța și al autorităților locale.

Copiii, cu vârste între 8 și 16 ani, se aflau în vacanță în Spania și rezervaseră pentru joi intrarea la parcul de aventură Tyrovol, cu tiroliana, din Porté-Puymorens, lângă granița cu Spania, în Munții Pirinei, a anunțat parchetul din Perpignanrelatează The Guardian, preluat de news.ro.

Procurorii francezi au precizat că managerul le-a spus inițial unor persoane că refuză accesul grupului din motive care țin de „convingeri personale", oferind apoi explicații diferite altora. Un mesaj postat miercuri seară pe rețelele sociale de reprezentanții parcului anunța că site-ul va fi închis joi din cauza unei furtuni, „pentru a efectua o verificare completă a instalațiilor".

Parcul a transmis grupului că nu poate vizita, însă aceștia au mers la un alt parc de agrement din Franța fără incidente. Managerul a negat toate acuzațiile

Condamnări ferme din partea comunității evreiești

„S-a depășit o linie. Suntem consternați", a declarat Perla Danan, președinta Consiliului Reprezentativ al Instituțiilor Evreiești din Franța, regiunea Languedoc-Roussillon.

Aceasta a subliniat gravitatea incidentului: „A început cu grafitti, insulte și atacuri fizice, iar acum este, literalmente, o interdicție pentru copii cu vârste între 8 și 16 ani". Danan a făcut o paralelă îngrijorătoare cu perioada Holocaustului, spunând că acest episod îi amintește de pancartele cu mesajul „Interzis evreilor și câinilor". „Valorile Franței au fost încălcate", a subliniat ea.

Observatorul Evreiesc din Franța și-a exprimat, de asemenea, „profunda indignare" într-un comunicat emis vineri: „Un asemenea act de discriminare, care vizează minori exclusiv pe baza naționalității și originii lor, este extrem de grav și subminează principiile fundamentale ale republicii."

Reacția autorităților locale

Jean-Philippe Augé, primarul din Porté-Puymorens, o localitate cu aproximativ 100 de locuitori, a declarat: „ADN-ul comunității noastre se bazează pe spiritul de colaborare și fraternitate". El a adăugat că incidentul a provocat „stupoare totală" în sat.

Discriminarea pe criterii religioase constituie o infracțiune în Franța, pedepsită cu până la trei ani de închisoare.

Context al creșterii antisemitismului

Incidentul se înscrie într-un context mai larg de creștere a actelor antisemite în Franța. În 2023 a fost raportată o creștere bruscă a incidentelor antisemite după atacurile Hamas din 7 octombrie în Israel și războiul ulterior din Gaza. Acestea au inclus agresiuni fizice, amenințări, acte de vandalism și hărțuire, stârnind îngrijorare în comunitățile și conducerea evreiască.

Luna aceasta, Emmanuel Macron a promis sancționarea unui act de „ură antisemită" după doborârea unui măslin plantat în memoria unui tânăr evreu francez care a fost torturat și ucis în 2006, demonstrând preocuparea constantă a autorităților franceze față de astfel de manifestări.

