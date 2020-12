Franța a ieșit din cea de-a doua carantină la nivel național. Ce restricții se păstrează

Cu cifre în creştere alarmantă, Germania a intrat în lockdown strict până pe 10 ianuarie. În schimb, Franţa a ieşit marți din cea de a doua carantină la nivel naţional, după o lună şi jumătate de restricţii.

Libertatea nu este însă deplină: pe durata nopţii, nimeni nu poate ieşi din casă, cu excepţia unor imperative cum ar fi munca sau problemele medicale.

În acest timp, europenii așteaptă cu înfrigurare vaccinul salvator. În depozitul special pregătit pe aeroportul din Bruxelles au fost descărcate până acum 7 avioane pline cu doze din serul Pfizer BioNTech. Aprobările necesare ar urma să fie gata până la Crăciun.

În fața nerăbdării crescânde a unor capitale europene, Agenția Europeană a Medicamentului și-a devansat cu 8 zile ședința decisivă. În consecință, ar urma să aprobe serul Pfizer BioNTech pe 21 decembrie, iar Comisia Europeană va confirma avizul în cel mult 48 de ore după aceea.

Magnus Heunicke, ministrul Sănătății danez: „Dacă vin aprobările de Crăciun, noi suntem pregătiți și vom începe vaccinarea imediat.

- Deci e posibil să înceapă intre Crăciun și Anul Nou?

- Da, este!”

Dacă zilele trecute se vorbea de un start simultan al imunizării în toate țările membre ale Uniunii Europene, între timp, 7 state dau semne că vor începe indiferent dacă celelalte sunt pregătite ori ba.

Germania, Franța, Italia, Belgia, Luxemburg, Olanda și Spania și-au format un comitat de coordonare. Vor împărtăși rapid informații despre cum procedează și eventuale probleme apărute.

„Situaţia este mai serioasă decât a fost vreodată în această pandemie” - a avertizat directorul Institutului Robert Koch, care supervizează răspunsul Germaniei în criza sanitară. În ultimele 24 de ore, Germania a raportat peste 950 de noi decese şi peste 23.400 noi cazuri de infectare. De miercuri s-au închis școlile și afacerile considerate ne-esenţiale. Restaurantele, barurile şi instituțiile culturale aveau deja lacătul pe uşă.

Și în capitala Marii Britanii și în comitatele învecinate se vor aplica de miercuri cele mai dure restricții.

Într-adevăr, înainte să intre în vigoare restricțiile, străzile din centrul Londrei fremătau de oameni ieșiți la cumpărături, la restaurant ori la teatru.

Între timp, tot mai mulți experți din Regat cer guvernului să renunțe la ceea ce numesc "intenția nechibzuită" de a relaxa restricțiile în mod excepțional pentru 5 zile, de Crăciun. Deocamdată, guvernul Johnson rezista presiunilor.

Boris Johnson, prim ministru: „Nu vrem să-i pedepsim pe britanici pentru planurile de sărbători făcute de mult. Dar credem că e vital ca în aceste vremuri periculoase oamenii să-și exercite responsabilitatea personală în cel mai înalt grad.”

Robert Jenrick, UK Secretary of State for Housing Communities and Local Government: „Să ne mărginim la reuniuni cât mai restrânse. Ne putem vedea cu toții în primăvară. Vom putea recupera Crăciunul de Paște!”

La Paris și în restul Franței a rămas în vigoare doar carantina nocturnă și nu sunt plănuite măsuri speciale de sărbători. Totuși, premierul francez le-a sugerat oamenilor să stea izolaţi în casă timp de 8 zile înainte de a se întâlni cu familia și prietenii.

Încercând să lumineze puțin sufletele vecinilor şi trecătorilor, tenorul francez Stéphane Sénéchal a cântat colinde de la geam.