Momente de panică în centrul vechi din Baia Mare. O dubă condusă de un cetățean francez a intrat în zona pietonală
Momente de panică, miercuri seară, în centrul vechi al orașului Baia Mare.
O dubă condusă de un cetățean francez a intrat în zona pietonală, la doi pași de oamenii care stăteau la terase, și s-a oprit după zeci de metri, în stâlpii care delimitează perimetrul.
Mai mulți agenți de pază l-au imobilizat pe șofer, mai ales că nu știau dacă omul a intrat intenționat sau accidental în zona interzisă mașinilor.
La audieri, bărbatul le-ar fi spus polițiștilor că a fost indus în eroare de sistemul GPS și că nu a observat indicatoarele rutiere. Șoferul a fost dus la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice.
Rezultatele urmează să stabilească dacă nu cumva era băut sau consumase substanțe interzise.