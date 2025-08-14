Momente de panică în centrul vechi din Baia Mare. O dubă condusă de un cetățean francez a intrat în zona pietonală

14-08-2025 | 18:02
Momente de panică, miercuri seară, în centrul vechi al orașului Baia Mare.

Alexia Enescu

O dubă condusă de un cetățean francez a intrat în zona pietonală, la doi pași de oamenii care stăteau la terase, și s-a oprit după zeci de metri, în stâlpii care delimitează perimetrul.

Mai mulți agenți de pază l-au imobilizat pe șofer, mai ales că nu știau dacă omul a intrat intenționat sau accidental în zona interzisă mașinilor.

La audieri, bărbatul le-ar fi spus polițiștilor că a fost indus în eroare de sistemul GPS și că nu a observat indicatoarele rutiere. Șoferul a fost dus la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice.

Rezultatele urmează să stabilească dacă nu cumva era băut sau consumase substanțe interzise.

Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Sursa: Pro TV

Etichete: baia mare, incident, pietoni, sofer,

Dată publicare: 14-08-2025 17:42

Un bărbat de 73 de ani, ucis pe o trecere de pietoni, în Suceava. Șoferul susține că nu l-a văzut
Un bărbat de 73 de ani, ucis pe o trecere de pietoni, în Suceava. Șoferul susține că nu l-a văzut

Un bărbat de 73 de ani a fost lovit de mașină, în Suceava, în timp ce traversa regulamentar. Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă, dar și de o cameră de bord.

Soția CEO-ului Lufthansa ar fi omorât o tânără de 24 de ani chiar în timpul unei vacanțe în familie. Cum s-a produs tragedia
Soția CEO-ului Lufthansa ar fi omorât o tânără de 24 de ani chiar în timpul unei vacanțe în familie. Cum s-a produs tragedia

Soția unui director executiv din aviație a lovit și a ucis o tânără de 24 de ani în Sardinia, înainte de a se întoarce în Germania. Fata a murit după ce un SUV a lovit-o în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni în Italia, marți.

Reacția lui Arafat, întrebat dacă nu este „ruşinos" ca la 10 ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi
Reacția lui Arafat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la 10 ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi, că nu DSU se ocupă de aceste centre.

Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Întâlnirea de la Anchorage (Alaska) între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, va începe vineri la ora 19:30 GMT (22:30 ora României) a anunţat joi Kremlinul, citat de AFP.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților"
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

