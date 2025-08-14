Momente de panică în centrul vechi din Baia Mare. O dubă condusă de un cetățean francez a intrat în zona pietonală

Momente de panică, miercuri seară, în centrul vechi al orașului Baia Mare.

O dubă condusă de un cetățean francez a intrat în zona pietonală, la doi pași de oamenii care stăteau la terase, și s-a oprit după zeci de metri, în stâlpii care delimitează perimetrul.

Mai mulți agenți de pază l-au imobilizat pe șofer, mai ales că nu știau dacă omul a intrat intenționat sau accidental în zona interzisă mașinilor.

La audieri, bărbatul le-ar fi spus polițiștilor că a fost indus în eroare de sistemul GPS și că nu a observat indicatoarele rutiere. Șoferul a fost dus la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice.

Rezultatele urmează să stabilească dacă nu cumva era băut sau consumase substanțe interzise.

