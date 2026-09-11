”Pasivitatea autorităţilor şi refuzul de a soluţiona această problemă vor duce la escaladarea conflictului”, afirmă sindicaliştii.

CNS Cartel Alfa a transmis preşedintelui o solicitare privind medierea instituţională a conflictului colectiv de muncă de la Oil Terminal S.A., atrăgând atenţia asupra "consecinţelor grave" pe care le are "refuzul Guvernului de a-şi respecta propriile acte normative".

Potrivit sursei citate, Consiliul Sindicatului Oil Terminal a fost împins să declanşeze conflictul colectiv de muncă începând cu 24 august, ca urmare a eşuării definitive a negocierilor.

"Această decizie vine la finalul unei lungi perioade de amânare, de peste 50 de zile, timp în care organizaţia sindicală a făcut demersuri repetate la Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Judeţean Constanţa şi Instituţia Prefectului a Judeţului Constanţa pentru deblocarea memorandumului salarial. Toate aceste încercări de negociere s-au lovit de o lipsă totală de reacţie din partea primului ministru, care deşi a primit Memorandumul semnat, a refuzat să îl promoveze. În continuare, Guvernul dă dovadă de obtuzitate, lipsă de viziune economică şi încearcă să transfere integral asupra lucrătorilor propriile eşecuri politice. Solicitarea de creştere salarială de 6,5%, sub rata actuală a inflaţiei, este prevăzută de cadrul legal şi fundamentată prin Memorandumul privind politica salarială", arată sindicaliştii.

Ei adaugă că revendicarea salarială nu este una arbitrară, ci "o măsură minimă de protejare a puterii de cumpărare a unor angajaţi care lucrează într-un sector esenţial şi ale căror rezultate menţin compania pe performanţă".

"Sub lozinca «reducem deficitul cu orice preţ», guvernanţii împing la extrem un conflict care va costa statul mult mai mult decât economiile pe care pretind că le fac. Acordarea prevederilor din memorandum presupune o cheltuială totală de aproximativ 4 milioane de lei până la sfârşitul anului. În schimb, o grevă de doar cinci zile produce un prejudiciu direct estimat la peste 6,5 milioane de lei. Este o dovadă clară de lipsă de expertiză managerială şi de decizii luate împotriva interesului public. Consecinţele depăşesc însă cadrul financiar direct. Blocarea activităţii la Oil Terminal loveşte în lanţul de aprovizionare cu produse petroliere, afectează funcţionarea rafinăriilor şi pune în pericol securitatea energetică a României, într-un context deja sensibil pentru întregul sector. Prejudiciul real este cu mult mai amplu decât calculul bugetar invocat de Executiv", susţine Cartel Alfa.

Ei solicită Administraţiei Prezidenţiale să intervină pentru deblocarea acestei situaţii.

"Nu cerem ca Preşedinţia să se substituie părţilor în negocierea contractului colectiv, ci să creeze cadrul de mediere instituţională pe care Guvernul l-a blocat prin refuzul repetat de a purta un dialog social real. Guvernul trebuie să înceteze practicile care subminează economia naţională. Dacă Executivul alege în continuare pasivitatea şi deciziile arbitrare, responsabilitatea pentru pagubele economice, pentru perturbarea sectorului energetic şi pentru escaladarea conflictului de muncă revine Guvernului. Solicităm organizarea unei întâlniri de mediere la nivelul Administraţiei Prezidenţiale, cu participarea conducerii Oil Terminal S.A., a reprezentanţilor ministerului de resort, ai guvernului şi ai CNS Cartel Alfa. Pasivitatea autorităţilor şi refuzul de a soluţiona această problemă vor duce la escaladarea conflictului, iar responsabilitatea pentru pierderile economice şi perturbarea sectorului energetic va reveni exclusiv celor care refuză dialogul", mai arată Cartel Alfa.

Solicitarea a fost transmisă Administraţiei Prezidenţiale în 10 septembrie.

Angajaţii Oil Terminal s-au aflat, joi, timp de câteva zeci de minute, într-o grevă de avertisment şi ameninţă cu declanşarea grevei generale, săptămâna viitoare, dacă salariile nu le vor fi indexate cu 6,5%.

"Nemulţumirile noastre vin din faptul că nu am reuşit să obţinem o indexare a salariilor cu 6,5%, conform Ordonanţei 89/2025. Am avut discuţii din luna februarie până în momentul de faţă. Am făcut toate demersurile posibile şi imposibile, dar nu am primit niciun rezultat din partea Guvernului României", a declarat preşedintele sindicatului Oil Terminal, Nicu Androne.

El a precizat că toată responsabilitatea va fi a Guvernului, dacă se va ajunge la greva generală.

"Credem că întreaga responsabilitate a acestei greve generale, dacă ajungem acolo, este la Guvernul României, deoarece domnul prim-ministru ţine în mapă un memorandum pe care putea să-l aprobe de acum patru-cinci luni. Nemulţumirea salariaţilor şi a noastră este că în ultimii doi ani am pierdut cel puţin 20% din puterea de cumpărare. Domnul prim-ministru a aprobat deja un număr de 54 de memorandumuri la societăţi care nu îndeplinesc în niciun caz condiţiile din ordonanţă şi nu se pot compara cu situaţia de la Oil Terminal", a mai declarat Nicu Androne.

El a adăugat că, după greva de avertisment de joi, la începutul săptămânii viitoare va avea loc o nouă întâlnire cu conducerea societăţii.

"Dacă până joi, 17 septembrie, nu se întâmplă nimic, nu primim un rezultat pozitiv, joi, începând cu ora 7 vom declanşa greva generală. 60% din totalul combustibilului care intră în România şi de care România are nevoie, trece prin Oil Terminal. Nu mai vorbim de faptul că dacă această grevă se va prelungi pentru trei, patru zile, Rafinăria Petrobrazi, singura rafinărie care mai aduce ţiţei prin Oil Terminal, poate să rămână fără materie primă şi poate să fie nevoită să-şi întrerupă activitatea", a afirmat liderul de sindicat.

Directorul general Oil Terminal, Sorin Ciutureanu, a declarat că nu este de acord cu această grevă.

"Înţeleg doleanţele sindicatului Oil Terminal, dar nu sunt de acord cu această grevă pentru că Oil Terminal, în lanţul logistic de aprovizionare al României, este o verigă foarte importantă. Fracturarea acestui lanţ ar aduce probleme destul de însemnate. Drept pentru care voi uza de toate posibilităţile pe care le am să amân acest moment al grevei şi în acelaşi timp voi face demersuri în continuare pentru a vedea dacă este fezabil acel memorandum de care se face vorbire", a subliniat directorul general al Oil Terminal.

El a menţionat că, dacă se va ajunge la greva generală, atunci angajaţii Oil Terminal sunt obligaţi de lege să asigure o treime din funcţionarea companiei.