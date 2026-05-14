Corespondent Știrile PRO TV: „Controlul a avut loc la ora 2:30, azi-noapte. Sebastian Vieru, cunoscut publicului ca organizator al galelor Real Xtreme Fighting, care combină meciuri reale de MMA sau kickboxing cu show-ul, a oprit la semnalul polițiștilor.

După ce i-au verificat documentele în bazele de date, agenții au constatat că bărbatul de 31 de ani nu mai avea dreptul de a conduce din data de 8 martie.

Etilotestul a arătat că nu consumase alcool, însă Vieru a refuzat testarea cu aparatul DrugTest.

El a fost dus la cea mai apropiată unitate medicală, unde i s-au recoltat mostre biologice, pentru verificarea existenței substanțelor psihoactive în organism.

Omul de afaceri nu a putut fi contactat pentru a exprima o poziție legată de acest incident.

﻿Sebastian Vieru este cunoscut și pentru că i-ar fi adus pentru prima oară în România pe frații Tate. Chiar el a povestit că aceștia s-au implicat într-una dintre primele ediții ale galelor RXF.”