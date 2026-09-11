Deși astfel de ceremonii din 11 septembrie se concentrează de obicei asupra victimelor atacurilor din 2001, președintele SUA și secretarul său al apărării au făcut referire, fiecare în parte, la războiul pe care l-au declanșat împotriva Iranului în urmă cu mai bine de șase luni, fără ca sfârșitul acestuia să fie încă previzibil, potrivit News.ro.

„Îi salutăm pe toți membrii armatei Statelor Unite care au servit în «războiul împotriva terorismului»”, a declarat Trump la Pentagon, clădire care a fost lovită de un avion de linie deturnat, ucigând toate cele 64 de persoane aflate la bord și 125 din interiorul clădirii. „Și îi salutăm pe militarii care lucrează chiar acum pentru a se asigura că principalul sponsor al terorismului la nivel mondial, Republica Islamică Iran, nu va deține niciodată o armă nucleară.”

Decizia președintelui SUA de a rămâne la Washington a stârnit critici, în timp ce vicepreședintele său, JD Vance, s-a deplasat la New York pentru a participa la o comemorare la Ground Zero, locul unde s-a prăbușit World Trade Center în 11 septembrie.

Trump a făcut legătura între războiul cu Iranul și atacurile din 11 septembrie

La finalul discursului său, Trump a încercat, de asemenea, să stabilească o legătură directă între războiul său împotriva Iranului – care se bucură de o popularitate extrem de scăzută în SUA, potrivit sondajelor de opinie – și atacurile teroriste din 11 septembrie.

„Astăzi ne reînnoim jurământul sacru pe care l-am depus pentru prima dată în numele lor acum un sfert de secol. Nu vom uita niciodată, niciodată”, a spus el. „De aceea luptăm astăzi. Nu avem de ales. Nu poate exista decât victoria. Luptăm cu înverșunare. Luptăm pentru a câștiga.”

Mai devreme, Hegseth, secretarul apărării al SUA, a ținut un discurs provocator la comemorarea solemnă. Subliniind că războiul cu Iranul face parte din lupta împotriva unei „teocrații islamice care ne dorește moartea de aproape jumătate de secol”, el a afirmat că sistemele de apărare ale Iranului „au dispărut”, în ciuda dovezilor care indică contrariul.

„Îi trimitem în continuare pe teroriști acolo unde le este locul – în iad”, a declarat Hegseth. „Iar petrolierele le trimitem pe fundul oceanului, acolo unde le este locul, și ne asigurăm că Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară. Presiunea economică se intensifică pe zi ce trece.”

Hegseth: „Lupta împotriva răului a continuat și continuă și acum”

Hegseth a declarat în cadrul ceremoniei: „Lupta împotriva răului a continuat și continuă și acum. Va continua până în Ziua Judecății. Singurul nostru răspuns aici, pe Pământ, este vigilența eternă.”

El a afirmat, de asemenea, că amenințarea se extinde până la granițele SUA, avertizând: „Dușmanii complotează pentru a ne limita puterea și a ne ucide cetățenii, inclusiv teroriștii islamici din străinătate și din țară.”

Hegseth a continuat prin a-i atribui lui Trump meritul de a fi demontat capacitățile militare ale Iranului și a încheiat prin a face un apel la o nouă generație de „războinici puternici și curajoși care, atunci când va conta cel mai mult, vor spune: «trimiteți-mă»”.