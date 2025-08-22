Fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, revoltat de vizita liderilor europeni: „Tovarăşe Macron, nu vom uita!”

22-08-2025 | 17:51
Igor Dodon
Inquam Photos / Elena Covalenco

Igor Dodon, fostul preşedinte prorus al Republicii Moldova, critică vizita liderilor europeni, considerând că e o formă de sprijin pentru partidul de guvernământ PAS și o intervenție în politica de la Chișinău.

Adrian Popovici

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk urmează să facă o vizită la Chişinău, miercuri, la 27 august, pentru a susţine Republica Moldova, care acuză Rusia de tentative de destabilizare, a anunţat vineri Preşedinţia franceză. Cei trei lideri europeni vin la Chişinău la invitaţia preşedintei Maia Sandu, cu ocazia marcării a 34 de ani de la independenţă, pentru a-şi „reafirma susţinerea deplină a securităţii, suveranităţii şi drumului european al (Republicii) Moldova”, a precizat Palatul Elysee.

„Săptămâna viitoare, o delegaţie mare va veni din nou în Moldova pentru a o susţine pe Maia Sandu. Consider că asta este o intervenţie directă în treburile interne ale Republicii Moldova. Imaginaţi-vă dacă Putin sau Lukaşenko ar fi venit de Ziua Independenţei atunci când am avut alegerile prezidenţiale din 2020. Ce scandal s-ar fi stârnit, inclusiv în capitalele europene. Dar lor le este permis. Să treacă peste toate liniile roşii doar ca să-şi susţină aici, în Moldova, marionetele, sorosiştii şi globaliştii”, a reacţionat vineri Igor Dodon.

În emisiunea sa online „În direct cu Igor Dodon”, fostul preşedinte al Moldovei s-a adresat direct preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, care se numără printre oficialii aşteptaţi la Chişinău, şi i-a transmis că „nu va uita” pretinsa interferenţă, relatează NewsMaker.

„Tovarăşe Macron, stimate Macron, nu vom uita asta. Este împotriva intereselor cetăţenilor Republicii Moldova. Dar în orice caz, la această chestiune ne vom întoarce cândva. Noi ne respectăm partenerii francezi, dar voi trebuie să sprijiniţi Moldova, nu marioneta Maia Sandu şi grupul ei criminal organizat, PAS”, a spus Dodon.

ue moldova
Reacția curajoasă a Chișinăului după ce Rusia s-a apucat să explice Moldovei cum se organizează alegeri democratice

Liderii europeni, așteptați în vizită la Chișinău

Cei trei lideri europeni aşteptaţi la Chişinău de Ziua Independenţei vor susţine declaraţii de presă la sediul Preşedinţiei şi apoi se vor adresa cetăţenilor în cadrul unui concert organizat în Piaţa Marii Adunări Naţionale.

Pe 31 august, de Ziua Limbii Române, la Chişinău este aşteptat preşedintele României, Nicuşor Dan.

Preşedinţia de la Chişinău a comentat că prezenţa celor patru lideri reconfirmă „încrederea în Republica Moldova şi sprijinul pentru drumul european”.

Vizitele celor patru lideri au loc cu doar o lună înainte de alegerile parlamentare, prevăzute pe 28 septembrie. În cursa electorală au fost înregistrate atât formaţiunea de guvernământ pro-europeană PAS, fondată de preşedinta Maia Sandu, cât şi Blocul „Patriotic”, format din partide de opoziţie pro-ruse: PSRM, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, Partidul Republican „Inima Moldovei” şi Partidul „Pentru Viitorul Moldovei”.

Sursa: News.ro

