Fostul director FBI a postat o fotografie în care apare un cod secret. El a fost acuzat că a cerut asasinarea lui Trump

Postarea lui Comey de pe Instagram a fost interpretată de unii susținători ai lui Trump ca un îndemn la asasinarea președintelui.

După cum explică Reuters, numărul 86 poate fi folosit cu înse semnificația de „a da pe cineva afară dintr-un bar pentru că este beat”, iar al 47-lea președinte al SUA este Trump.

NBC News adaugă că, conform dicționarului Merriam-Webster, 86 poate însemna informal „a scăpa de cineva”.

Secretarul american pentru securitate internă, Kristi Noem, a declarat că Comey „tocmai a cerut asasinarea lui Trump”.

„Departamentul pentru Securitate Internă și Serviciul Secret investighează această amenințare și vor reacționa în consecință”, a scris Noem .

Un purtător de cuvânt al Serviciului Secret a declarat că agenția „investighează amănunțit orice ar putea fi perceput ca o potențială amenințare la adresa persoanelor noastre protejate”.

„Suntem conștienți de postările fostului director FBI de pe rețelele de socializare și tratăm foarte în serios acest tip de retorică”, se arată în comunicat .

Comey însuși a șters fotografia și a postat un mesaj în care a scris:

„Am postat anterior o fotografie cu scoici pe care le-am văzut astăzi în timpul unei plimbări pe plajă, despre care am presupus că este un mesaj politic. Nu mi-am dat seama că unii oameni asociază aceste numere cu violența. Nu mi-a trecut niciodată prin minte, dar sunt împotriva oricărei forme de violență, așa că am șters postarea.”

Comey truly is a POS. While he’ll claim not to know what 8647 means, there’s no doubt that the former disgraced FBI Dir. knows exactly what he’s doing, with a plea to bad actors/terrorists to assassinate the POTUS’ while traveling internationally. Don’t let him get away with it!! pic.twitter.com/gM4GmN6OUB