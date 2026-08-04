Zalujnîi, fost șef al Armatei ucrainene, a făcut aceste declarații în cadrul unei discuții între diplomați de rang înalt pe tema integrării euro-atlantice. Deși i s-a cerut să comenteze participarea Ucrainei la Forța Expediționară Comună (JEF), el a început prin a vorbi despre NATO.

„Cunosc foarte bine NATO. Timp de aproximativ 12 ani, am lucrat personal pentru a ne asigura că adoptăm standardele NATO, iar în fiecare an am ascultat povești că suntem pe punctul de a adera la NATO. Din păcate, nu vom adera niciodată!”, a spus Zalujnîi, potrivit Ukrainska Pravda.

Cu toate acestea, Zalujnîi a recunoscut că „Ucraina are nevoie de tehnologiile de care dispun în prezent țările NATO”, inclusiv în domeniile apărării antibalistice, spațiale și așa mai departe.

În ceea ce privește viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina, el a susținut că alte alianțe, în afară de NATO, s-ar putea dovedi mai eficiente: „Ucraina se va alinia cu blocurile și alianțele care vor apărea probabil. Cel mai probabil, acesta va fi un bloc european de securitate militară”.

Zalujnîi consideră, de asemenea, că aderarea la JEF reprezintă un mecanism eficient de securitate. „JEF dispune de structuri de comandă și control încă din 2015. Este adevărat că acestea sunt încă fragile, nefiind încă la nivelul de care avem nevoie”, a afirmat el, exprimându-și regretul că Ucraina nu depune eforturi în vederea aderării la JEF.

În prezent, JEF nu prevede mecanisme de apărare colectivă sau obligații de apărare reciprocă între membrii săi.