Propune pentru început un schimb complet de prizonieri și vrea ca linia actuală a frontului să devină punctul de plecare al diplomației.

Mesajul a fost publicat în timp ce liderul de la Kremlin participa la Forumul Economic de la Sankt Petersburg.

Putin nu a răspuns deocamdată propunerii. A declarat totuși că Rusia e pregătită să ajungă la un acord, dar fără medierea țărilor europene.

Vladimir Putin: „Suntem, în mod cert, pregătiți și dispuși să ajungem la un acord cu Ucraina prin mijloace pașnice. Mai exact, pe baza discutată în timpul întâlnirii noastre cu președintele Trump la Anchorage. Rusia este de acord cu compromisurile pe care le-am discutat la Anchorage. Partea ucraineană trebuie, de asemenea, să fie de acord cu aceste compromisuri. Da, „sponsorii” occidentali furnizează un număr mare de drone de toate tipurile, inclusiv cu rază lungă de acțiune. Din păcate, unele dintre ele reușesc să treacă de apărarea noastră, dar Rusia dispune de un sistem de apărare aeriană. Da, trebuie să-l îmbunătățim. Da, trebuie să-l consolidăm, și vom face acest lucru. Însă Ucraina nu dispune deloc de un astfel de sistem”.

Oricât ar brava liderul rus, Forumul economic de la Sankt Petersburg a început sub auspicii sumbre. Pe de o parte, prezența internațională este modesta și mai degrabă exotică, printre invitați numărându-se frații Tate ori Diana Șoșoacă. Dar, mult mai grav, un roi de drone ucrainene a stricat toată atmosfera la deschiderea de miercuri.

Ivor Bennett, corespondent Sky News: „Cu greu se putea imagina un fundal mai puțin dorit de Putin pentru acest eveniment de prim rang, deoarece (atacurile ucrainene) pun dureros în lumină motivul pentru care economia rusă schioapătă. Intrat în cel de-al cincilea an, războiul din Ucraina secătuiește resursele Rusiei. Bloomberg a relatat recent că mai mulți responsabili cu greutate din Rusia l-au avertizat pe Putin că actualul cost al războiului este nesustenabil”.

Oficiali din Ministerul rus de Finanțe și din banca centrală au transmis Kremlinului că nivelul cheltuielilor de apărare prognozate riscă să ducă la o creștere periculoasă a deficitului bugetar.

Că economia Rusiei este sub presiune este limpede la tot pasul.

În toată Rusia, peste 200.000 de afaceri mici și medii s-au închis în primele trei luni ale anului. TVA-ul din servicii a fost majorat drastic pentru finanțarea războiului, iar întreprinzătorii sunt striviți de povara taxelor.

În primii ani, războiul din Ucraina a ajutat la creșterea economică. Cheltuielile militare masive depășeau impactul sancțiunilor occidentale. Dar lucrurile s-au schimbat. Dronele ucrainene au scos din funcțiune multe instalații petroliere și fabrici din industria de apărare.

Lexandra Prokopenko, Centrul Carnegie Rusia: „Economia rusă e precum un alpinist, care a rămas blocat la o altitudine de peste opt mii de metri, numită de alpiniști "zona morții". La această altitudine, corpul omenesc nu poate supraviețui prea mult. Pierderile economice depășesc cu mult încasările. Războiul din Golf a adus încasări suplimentare pentru bugetul Rusiei, i-a oferit o gură de oxigen, dar nu a schimbat trendul economic descendent. Nu a readus alpinistul din "zona morții" în zona sigură”.

Potrivit agenției Bloomberg, Rusia ia în calcul o taxă pe profiturile excepționale ale unor producători de materii prime și bănci pentru a acoperi deficitul bugetar.