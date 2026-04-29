„Acest eveniment a fost declarat oficial drept un act terorist", a afirmat Laurence Taylor, comisar adjunct al poliției metropolitane, transmit Reuters, France Presse și Xinhua, preluate de Agerpres.

Două persoane au fost rănite miercuri în atac, iar suspectul, un bărbat de 45 de ani, a fost arestat. Potrivit poliției, cei doi bărbați înjunghiați au fost transportați la spital în stare stabilă. Suspectul a încercat de asemenea să atace polițiștii.

Încă nu este clară motivația exactă, dar atacul pare a avea caracter antisemit și a avut loc în apropierea unei sinagogi. Naționalitatea suspectului nu a fost precizată.

Premierul britanic Keir Starmer a calificat faptele drept „foarte îngrijorătoare". „Trebuie să ne afirmăm toți în mod clar hotărârea de a lupta împotriva acestui tip de atacuri, din care am văzut prea multe exemple în ultima vreme", a adăugat liderul laburist, după o serie de incendii și tentative de incendiere care au vizat în ultimele săptămâni locuri legate de comunitatea evreiască din nord-vestul Londrei.

Presiuni din Israel

Israelul a reacționat prompt, cerând guvernului britanic să ia măsuri urgente pentru protejarea comunității evreiești. „Guvernul britanic nu mai poate pretinde că situația este sub control", a declarat Ministerul de Externe israelian pe platforma X, cerând „măsuri decisive și urgente".

Premierul Benjamin Netanyahu a fost și mai categoric: „După acest nou atac antisemit, cuvintele sunt insuficiente pentru a combate acest flagel. Cerem și așteptăm acțiuni din partea guvernului britanic pentru a proteja evreii din Regatul Unit".

Președintele Isaac Herzog a calificat situația drept „inacceptabilă". „În una dintre marile capitale occidentale este periculos să mergi pe stradă dacă ești evreu. Este timpul ca lumea să se trezească și să lupte prin toate mijloacele posibile contra acestui val de ură contra evreilor", a declarat el.