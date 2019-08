Forbes: Tot ce s-a spus despre incendiile din Amazon și ”plămânul planetei” este greșit

Aceasta este concluzia lor după ce au stat de vorbă cu cel mai bun expert internațional în problema pădurilor amazoniene, Dan Nepstad.

”Este o prostie. Nu există nimic științific în spatele acestei afirmații. Amazonul produce o grămadă de oxigen, însă folosește aceeași cantitate de oxigen pentru respirație, așa că e o spălare.” - spune el pentru Forbes.

Plantele folosesc respirația pentru a coverti nutrienții din sol ăn energie. De asemenea, plantele folosec fotosinteza pentru a transforma lumina în energie chimică, ce poate fi folosit ulterior la respirare.

Publicația New York Times a afirmat că ”dacă mai multă pădure tropicală umedă va fi pierdută, fără să mai poată fi recuperată, regiunea va deveni o savană, care nu poate stoca la fel de mult carbo, ceea ce va duce la reducerea capacității de plămân a planetei”.

Nici asta nu este devărat, spune Nestad, care este și autorul celui mai recent raport Interguvernamental asupra Schimbărilor Climatice.

”Amazonul produce o grămadă de oxigen, însă același lucru o fac și plantațiile de soia și pășunile pentru vite” spune el.

Însă mitul ”plămânilor” este doar vârful iceberg-ului. De exemplu, CNN a folosit un titlu care spune că ”Incendiile din pădurea amazoniană au atins un nivel record”, iar un jurnalist de acolo a susținut că ”incendiile din prezent sunt fără precedent, în ultimii 20.000 de ani”.

From a scientist who specializes in prehistorical fire in the Amazon: The current fires are without precedent in the past 20,000 years.

These fires are not natural, they are being driven by greed, colonialism, and are a crime against humanity.

We are in a climate emergency. https://t.co/ooGHlqb9Ua