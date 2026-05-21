Jeremy Zielinski, 75 de ani, și soția sa Elaine, 80 de ani, se află în faza finală a demolării casei, la un an după ce un inspector de urbanism a confirmat decizia autorităților locale, potrivit Daily Mail.

Cuplul obținuse inițial autorizație pentru o clădire comercială cu două etaje, destinată unui centru de colectare a materialului seminal de la armăsari, un laborator și un mic apartament pentru personal.

Proprietatea a fost ridicată pe un teren de 17 acri din Great Abington, Cambridgeshire, cumpărat în 1986. Deși exteriorul respecta planul aprobat, interiorul a fost transformat într-o locuință modernă cu trei dormitoare și ferestre mari cu vedere panoramică spre mediul rural.

Fotografiile publicate de presa britanică arată cum imobilul a fost desfăcut treptat în ultimele săptămâni. În locul unei demolări complete, familia Zielinski a decis să colaboreze cu un contractor pentru a recupera materialele reutilizabile, reducând astfel costurile totale.

Aceștia estimează că vor economisi aproximativ 2.300 de euro dintr-o demolare care ar fi costat circa 34.600 de euro.

Au pierdut peste un milion de euro ”peste noapte”

Jeremy Zielinski susține că decizia autorităților le-a distrus practic investiția.

„Oricine cunoaște situația – fiecare persoană cu care am vorbit – toți cred că este absolut absurd, pentru că autorizația inițială a fost acordată pentru clădirea fizică așa cum era. Ei spun: ‘Situația locuințelor este disperată și ei vă obligă să vă dărâmați casa fără nicio compensație’.Trebuie să ne vindem grajdurile pe nimic pentru a putea cumpăra un alt loc unde să trăim, dar nu ne-am putea permite nimic în această țară, așa că mergem în Thailanda.”, a mărturisit bărbatul.

După vânzarea grajdurilor și a terenului aferent, cuplul estimează că va rămâne cu aproximativ 404.000 de euro pentru a-și reconstrui viața.

Inițial, aceștia au luat în calcul mutarea în Australia, unde locuiesc fiica lor și cei patru nepoți, însă spun că și această variantă este prea costisitoare.