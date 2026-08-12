Ar putea suferi pierderi uriașe și chiar și-ar putea pierde întreaga valoare într-un scenariu extrem de prăbușire a piețelor, crede Tangen, conform news.ro.

El a îndemnat investitorii și societatea norvegiană să fie pregătiți pentru situații considerate până acum foarte puțin probabile, subliniind că actualul mediu economic prezintă riscuri care nu trebuie ignorate.

„Vreau să contribui la pregătirea noastră mentală pentru situații de urgență punând întrebarea: «Poate fondul petrolier să dispară?» Răspunsul la această întrebare este «da», iar partea cea mai gravă este că, în lumea în care trăim acum, acest lucru nu este complet improbabil”, a declarat Tangen în cadrul unei conferințe politice de la Arendal, în sudul Norvegiei.

Fondul suveran norvegian investește veniturile obținute din producția de petrol și gaze naturale în acțiuni, obligațiuni, proprietăți imobiliare și proiecte de energie regenerabilă din întreaga lume. Valoarea sa s-a dublat în mai puțin de un deceniu, ajungând la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, iar fondul contribuie acum la finanțarea a aproximativ un sfert din cheltuielile publice ale Norvegiei.

Piața financiară, într-o perioadă „anormală”

Tangen a descris ultimii aproximativ 30 de ani drept o perioadă „anormală”, caracterizată de taxe reduse, inflație scăzută și dobânzi mici, care a permis fondului să înregistreze o creștere spectaculoasă. El a subliniat că Norvegia nu poate presupune că acest mediu favorabil va continua în aceeași formă și a atras atenția asupra existenței unor elemente care amintesc de anii 1920 și de perioada care a precedat Marea Criză din 1929, în special tarifele vamale și barierele comerciale.

„Este interesant cât de rezistentă este economia comparativ cu ceea ce se întâmpla în trecut. Companiile au devenit mai bine pregătite pentru șocuri, după experiențele ultimilor ani. Multe și-au reorganizat lanțurile de aprovizionare, și-au creat sisteme alternative și dispun acum de o flexibilitate mai mare”, a spus Tangen.

Fondul este esențial pentru finanțele Norvegiei

Avertismentul lui Tangen nu este o prognoză că fondul va dispărea, ci un apel la pregătirea pentru scenarii extreme. Fondul Norvegiei a devenit esențial pentru finanțele publice ale țării, iar în prezent contribuie la finanțarea a aproximativ 25% din cheltuielile publice, față de circa 10% în urmă cu un deceniu.