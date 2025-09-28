Pavel Durov acuză Franța că i-a cerut să cenzureze canale Telegram din Republica Moldova, în ziua alegerilor

Pavel Durov, miliardarul fondator al aplicaţiei de mesagerie Telegram, a acuzat duminică serviciile de informaţii franceze că i-au cerut printr-un intermediar să cenzureze pe aplicaţia sa unele voci din Republica Moldova.

”Favoarea” venea în schimbul unui ajutor în procesul său din Franţa, informează Reuters.

Moldovenii votează duminică în alegeri parlamentare ce ar putea avea un impact major asupra eforturilor guvernului de la Chişinău de a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană, în condiţiile în care opoziţia prorusă încearcă să ţină departe republica de o relaţie apropiată cu UE.

Într-o postare în engleză pe reţeaua socială X, ministrul francez al afacerilor externe a subliniat că Durov a făcut acuzaţii similare despre Franţa atunci când a încercat să manipuleze politica din România mai devreme anul acesta, în jurul perioadei când aici aveau loc alegeri: "După România, Moldova. Lui @durov îi place să facă acuzaţii în timp ce sunt în desfăşurare alegeri".

În 2024, Pavel Durov a fost reţinut pe un aeroport din Franţa şi apoi inculpat în această ţară pentru o serie de infracţiuni legate de crima organizată, instanţa acuzându-l că nu a luat măsuri împotriva distribuirii de conţinut infracţional pe aplicaţia de mesagerie pe care a fondat-o.

Durov îşi susţine nevinovăţia şi a declarat că acuzaţiile Franţei sunt "absurde din punct de vedere legal şi logic".

Duminică, chiar în ziua scrutinului parlamentar din Republica Moldova, Durov a spus că în timp ce era blocat la Paris, serviciile de informaţii franceze au folosit un intermediar, pe care el nu l-a identificat, pentru a-i cere să "cenzureze" unele canale Telegram.

"Acum aproximativ un an, în timp ce eram blocat la Paris, serviciile de informaţii franceze m-au contactat printr-un intermediar, cerându-mi să ajut guvernul moldovean să cenzureze anumite canale Telegram înainte de alegerile prezidenţiale din Moldova', a scris Durov pe canalul său.

Durov a spus că "unele canale care încălcau în mod clar regulile noastre' au fost eliminate şi că intermediarul i-a spus că, în schimb, serviciile secrete franceze vor "spune lucruri bune" despre el judecătorului care a ordonat arestarea sa.

"După ce am analizat canalele semnalate de autorităţile franceze (şi moldoveneşti), am identificat câteva care încălcau în mod clar regulile noastre şi le-am eliminat. Intermediarul m-a informat apoi că, în schimbul acestei cooperări, serviciile de informaţii franceze "vor spune lucruri bune despre mine judecătorului care ordonase arestarea mea în august anul trecut', a afirmat Durov duminică.

"Acest lucru era inacceptabil din mai multe puncte de vedere. Dacă agenţia chiar se adresa judecătorului, aceasta constituia o încercare de a interveni în procesul judiciar. Dacă nu o făcea, ci doar pretindea că a făcut-o, atunci exploata situaţia mea juridică din Franţa pentru a influenţa evoluţiile politice din Europa de Est, un model pe care l-am observat şi în România", a mai afirmat Durov duminică.

În luna mai, Pavel Durov a declarat că serviciile de informaţii franceze i-au cerut să blocheze vocile conservatoare din România înainte de alegeri. Serviciile de informaţii franceze au respins la acea dată aceste acuzaţii.

Telegram a fost fondat de Durov, care a părăsit Rusia în 2014 după ce a refuzat să dea curs cererilor autorităţilor de a înlătura comunităţile de opoziţie de pe platforma sa socială VK, pe care a vândut-o ulterior.

Aplicaţia criptată, care are lunar peste 1 miliard de useri activi, este foarte influentă în statele din spaţiul ex-sovietic, inclusiv în Rusia şi în Ucraina.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













