Fondatorul Dignitas a murit prin eutanasiere. Minelli și-a încheiat viața în mod ilegal, în Elveția

Stiri externe
01-12-2025 | 08:55
Ludwig Minelli
AFP

Fondatorul organizaţiei elveţiene Dignitas, care militează pentru dreptul la moarte, a decedat prin sinucidere asistată, la vârsta de 92 de ani, a anunţat organizaţia, potrivit BBC, preluat de News.ro.

autor
Sabrina Saghin

Ludwig Minelli, în vârstă de 92 de ani, a murit sâmbătă, cu câteva zile înainte de a împlini 93 de ani.

Grupul i-a adus un omagiu lui Minelli, spunând că a dus o „viaţă dedicată libertăţii de alegere, autodeterminării şi drepturilor omului”.

Minelli a fondat Dignitas în 1998, iar de atunci organizaţia a ajutat mii de oameni să moară.

În ultimele decenii, unele ţări şi-au schimbat poziţia faţă de moartea asistată, Australia, Canada şi Noua Zeelandă introducând legi în acest sens. Camera Lorzilor din Marea Britanie dezbate în prezent proiectul de lege privind moartea asistată.

Citește și
Dries Van Agt
Fostul premier al Olandei, Dries van Agt, și soția sa au fost eutanasiați. Cei doi s-au ținut de mână până în ultima clipă

Criticii legalizării spun că aceasta ar putea determina persoanele cu dizabilităţi şi vulnerabile să fie constrânse să-şi pună capăt vieţii.

Minelli susține dreptul la autodeterminare

Minelli şi-a început cariera ca jurnalist, fiind corespondent pentru revista germană Der Spiegel, înainte de a studia dreptul şi de a deveni interesat de drepturile omului.

De-a lungul vieţii sale, el a militat cu pasiune pentru dreptul la moarte, dând organizaţiei Dignitas sloganul „demnitate în viaţă, demnitate în moarte”.

Într-un interviu acordat BBC în 2010, el declara: „Sunt convins că trebuie să luptăm pentru a implementa ultimul drept al omului în societăţile noastre. Iar ultimul drept al omului este dreptul de a decide asupra propriului sfârşit şi posibilitatea de a avea acest sfârşit fără riscuri şi fără durere”.

Minelli a fondat Dignitas după ce s-a separat de organizaţia elveţiană mai veche de asistenţă la sinucidere, Exit, deoarece considera că regulile acesteia erau prea restrictive.

Grupul a devenit faimos în întreaga lume deoarece oferă asistenţă la sinucidere cetăţenilor non-elveţieni care călătoresc în Elveţia, deoarece asistenţa la moarte nu este permisă în ţările lor.

În Elveţia, el a fost uneori criticat pentru o pretinsă lipsă de transparenţă în ceea ce priveşte tranzacţiile financiare ale organizaţiei şi pentru că oferea asistenţă la sinucidere persoanelor care nu erau în fază terminală, dar care doreau să-şi pună capăt vieţii.

El s-a confruntat cu numeroase provocări juridice şi a recurs de multe ori cu succes la Curtea Supremă elveţiană.

Eutanasierea, ilegală în Elveția

Într-un comunicat, Dignitas a afirmat că activitatea sa a avut o influenţă durabilă, făcând referire la o hotărâre din 2011 a Curţii Europene a Drepturilor Omului, în care s-a confirmat dreptul unei persoane capabile de discernământ de a decide asupra modului şi momentului propriului sfârşit al vieţii.

Eutanasierea – administrarea unui medicament letal de către un medic pentru a pune capăt în mod deliberat vieţii unei persoane în scopul alinării suferinţei – este ilegală în Elveţia.

Însă moartea asistată este permisă de legislaţia elveţiană din 1942, în condiţii stricte, inclusiv cu condiţia ca aceasta să nu fie motivată de scopuri lucrative şi ca persoana care doreşte să moară să fie în deplinătatea facultăţilor mintale.

Dignitas a transmis într-o declaraţie că va continua să „gestioneze şi să dezvolte asociaţia în spiritul fondatorului său, ca o organizaţie internaţională profesionistă şi combativă pentru autodeterminare şi libertatea de alegere în viaţă şi la sfârşitul vieţii”.

Sursa: News.ro

Etichete: elvetia, moarte, eutanasiere,

Dată publicare: 01-12-2025 08:55

Articol recomandat de sport.ro
Conferința lui Chivu, întreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția românului, de pus în ramă
Conferința lui Chivu, întreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția românului, de pus în ramă
Citește și...
Proiect de lege: câinii nerevendicați din adăposturi ar scăpa de eutanasiere. Modelul funcționează deja cu succes la Iași
Stiri actuale
Proiect de lege: câinii nerevendicați din adăposturi ar scăpa de eutanasiere. Modelul funcționează deja cu succes la Iași

Câinii din adăposturi ar putea scăpa de eutanasiere chiar dacă nu sunt adoptați sau revendicați. Potrivit unei propuneri legislative depuse la Senat, animalele ar putea fi lăsate în viață cât timp sunt sănătoase.

Fostul premier al Olandei, Dries van Agt, și soția sa au fost eutanasiați. Cei doi s-au ținut de mână până în ultima clipă
Stiri actuale
Fostul premier al Olandei, Dries van Agt, și soția sa au fost eutanasiați. Cei doi s-au ținut de mână până în ultima clipă

Fostul premier al Olandei, Dries van Agt, a murit prin eutanasiere, de mână cu soţia sa, Eugenie. Amândoi aveau 93 de ani.

Rasa de câine care va fi interzisă într-o țară europeană din 31 decembrie. Statul oferă bani pentru eutanasiere
Stiri externe
Rasa de câine care va fi interzisă într-o țară europeană din 31 decembrie. Statul oferă bani pentru eutanasiere

O rasă de câine va fi interzisă într-o țară europeană începând cu 31 decembrie 2023. Decizia a fost luată din cauza faptului că această rasă este considerată „agresivă și periculoasă”.  

Recomandări
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”
1 decembrie
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”

Medicul Dragoș Zamfirescu este „ultima speranță” pentru sute de pacienți în fiecare an, oameni cărora alți doctori nu le dădeau șanse de vindecare.

Parada de 1 Decembrie 2025: La ce oră începe parada de Ziua Națională și programul evenimentelor din Capitală
Stiri actuale
Parada de 1 Decembrie 2025: La ce oră începe parada de Ziua Națională și programul evenimentelor din Capitală

Ziua Națională a României este marcată în fiecare an prin ceremonii militare și evenimente culturale organizate în București și în principalele orașe ale țării.

Povestea unui saxofonist român care cucerește lumea cu talentul său. De la străzile din Ferentari la marile scene ale lumii
1 decembrie
Povestea unui saxofonist român care cucerește lumea cu talentul său. De la străzile din Ferentari la marile scene ale lumii

Un saxofonist duce acordurile românești pe cele mai mari scene ale lumii alături de un celebru muzician - Ibrahim Maalouf.

Top citite
1 gelato
Shutterstock
Stiri Diverse
Gelato – desertul italian cremos și plin de savoare. Cum se prepară și de ce este atât de gustos
2 auz
Shutterstock
Doctor de bine
Scăderea bruscă a auzului poate ascunde hipertensiune netratată. Când devine urgență medicală
3 lime
Shutterstock
Stiri Diverse
Lime – fructul care îți transformă mesele și starea de sănătate. Gust, beneficii și rețete
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Noiembrie 2025

29:53

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28