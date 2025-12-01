Fondatorul Dignitas a murit prin eutanasiere. Minelli și-a încheiat viața în mod ilegal, în Elveția

Fondatorul organizaţiei elveţiene Dignitas, care militează pentru dreptul la moarte, a decedat prin sinucidere asistată, la vârsta de 92 de ani, a anunţat organizaţia, potrivit BBC, preluat de News.ro.

Ludwig Minelli, în vârstă de 92 de ani, a murit sâmbătă, cu câteva zile înainte de a împlini 93 de ani.

Grupul i-a adus un omagiu lui Minelli, spunând că a dus o „viaţă dedicată libertăţii de alegere, autodeterminării şi drepturilor omului”.

Minelli a fondat Dignitas în 1998, iar de atunci organizaţia a ajutat mii de oameni să moară.

În ultimele decenii, unele ţări şi-au schimbat poziţia faţă de moartea asistată, Australia, Canada şi Noua Zeelandă introducând legi în acest sens. Camera Lorzilor din Marea Britanie dezbate în prezent proiectul de lege privind moartea asistată.

Criticii legalizării spun că aceasta ar putea determina persoanele cu dizabilităţi şi vulnerabile să fie constrânse să-şi pună capăt vieţii.

Minelli susține dreptul la autodeterminare

Minelli şi-a început cariera ca jurnalist, fiind corespondent pentru revista germană Der Spiegel, înainte de a studia dreptul şi de a deveni interesat de drepturile omului.

De-a lungul vieţii sale, el a militat cu pasiune pentru dreptul la moarte, dând organizaţiei Dignitas sloganul „demnitate în viaţă, demnitate în moarte”.

Într-un interviu acordat BBC în 2010, el declara: „Sunt convins că trebuie să luptăm pentru a implementa ultimul drept al omului în societăţile noastre. Iar ultimul drept al omului este dreptul de a decide asupra propriului sfârşit şi posibilitatea de a avea acest sfârşit fără riscuri şi fără durere”.

Minelli a fondat Dignitas după ce s-a separat de organizaţia elveţiană mai veche de asistenţă la sinucidere, Exit, deoarece considera că regulile acesteia erau prea restrictive.

Grupul a devenit faimos în întreaga lume deoarece oferă asistenţă la sinucidere cetăţenilor non-elveţieni care călătoresc în Elveţia, deoarece asistenţa la moarte nu este permisă în ţările lor.

În Elveţia, el a fost uneori criticat pentru o pretinsă lipsă de transparenţă în ceea ce priveşte tranzacţiile financiare ale organizaţiei şi pentru că oferea asistenţă la sinucidere persoanelor care nu erau în fază terminală, dar care doreau să-şi pună capăt vieţii.

El s-a confruntat cu numeroase provocări juridice şi a recurs de multe ori cu succes la Curtea Supremă elveţiană.

Eutanasierea, ilegală în Elveția

Într-un comunicat, Dignitas a afirmat că activitatea sa a avut o influenţă durabilă, făcând referire la o hotărâre din 2011 a Curţii Europene a Drepturilor Omului, în care s-a confirmat dreptul unei persoane capabile de discernământ de a decide asupra modului şi momentului propriului sfârşit al vieţii.

Eutanasierea – administrarea unui medicament letal de către un medic pentru a pune capăt în mod deliberat vieţii unei persoane în scopul alinării suferinţei – este ilegală în Elveţia.

Însă moartea asistată este permisă de legislaţia elveţiană din 1942, în condiţii stricte, inclusiv cu condiţia ca aceasta să nu fie motivată de scopuri lucrative şi ca persoana care doreşte să moară să fie în deplinătatea facultăţilor mintale.

Dignitas a transmis într-o declaraţie că va continua să „gestioneze şi să dezvolte asociaţia în spiritul fondatorului său, ca o organizaţie internaţională profesionistă şi combativă pentru autodeterminare şi libertatea de alegere în viaţă şi la sfârşitul vieţii”.

