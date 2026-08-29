Incendiul a fost semnalat în jurul orei 5:04 la restaurantul Apollon de pe strada Cherno More, în apropierea plajei centrale. Potrivit informaţiilor iniţiale furnizate de Direcţia Regională Burgas a Ministerului de Interne, focul ar fi fost provocat de un frigider defect.

Restaurantul a fost distrus complet. Pompierii au declarat că incendiul a izbucnit în bucătărie, după care s-a extins în exterior, cuprinzând o structură din lemn şi urcând apoi pe faţada clădirii spre etajele superioare. Unele camere de hotel din zonă au fost, de asemenea, avariate.

Fumul intens şi extinderea flăcărilor au determinat autorităţile să evacueze turiştii din hotelurile şi unităţile de vacanţă din apropiere. Între 20 şi 25 de persoane au fost duse într-un loc sigur, potrivit inspectorului Ivan Kirov, de la centrul operaţional al pompierilor din Burgas.

Faţada din lemn a unei baze din apropiere a Crucii Roşii Bulgare a ars, de asemenea, în totalitate. Trei autospeciale de pompieri au fost trimise la faţa locului, iar echipele au intervenit pentru stingerea incendiului şi pentru a împiedica extinderea acestuia.

Cântăreaţa Nelly Rangelova, care era cazată la un hotel din apropiere, a fost martoră la incident. Ea a declarat că evacuarea oaspeţilor din hotelul său şi din proprietăţile învecinate a început în jurul orei 5:30.

„Se auzeau bubuituri, probabil de la buteliile de gaz”, a spus Rangelova.

Ulterior, ea a declarat pentru bTV că turiştii nu fuseseră încă lăsaţi să se întoarcă în hotel.

„În acest moment, încă nu putem intra în hotelul nostru”, a spus ea.

Incendiul a provocat pagube importante restaurantului şi clădirilor din apropiere, însă nu au fost raportate persoane decedate sau rănite.