Proprietarul Instagram și Facebook a ajuns la o înțelegere în cea de-a doua săptămână a unui proces intentat de o coaliție formată din zeci de state americane, care acuzau gigantul tehnologic că a indus publicul în eroare cu privire la efectele nocive pe care platformele sale le-ar avea asupra utilizatorilor tineri.

Acordul prevede plata unei sume de până la 18 miliarde de dolari, o parte fiind condiționată de măsurile pe care le vor lua și alți giganți ai rețelelor sociale.

Meta a anunțat că va introduce, de asemenea, schimbări fundamentale pe platformele sale pentru utilizatorii cu vârsta sub 18 ani. Printre acestea se numără o limită zilnică de utilizare de două ore, care va putea fi eliminată doar de un părinte, dezactivarea filtrelor extreme de machiaj și chirurgie estetică, măsuri mai stricte de verificare a vârstei și introducerea unui mod de noapte.

Meta a precizat că va plăti doar 70% din suma prevăzută în acord, adică aproximativ 12,7 miliarde de dolari, către statele americane, pe parcursul unei perioade de 10 ani.

Restul de 5,3 miliarde de dolari este condiționat de introducerea unor schimbări similare în aplicațiile destinate utilizatorilor tineri de către rivalii companiei, TikTok și YouTube, platformă deținută de Alphabet.

Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, unul dintre coordonatorii acestui caz alături de reprezentanții statelor New Jersey, Colorado și Kentucky, a declarat că acordul încheiat de Meta „îi avertizează și pe ceilalți jucători din industrie că nu am terminat și că ne așteptăm la rezultate similare și din partea lor”.

„Nicio companie nu își dorește să treacă prin ceea ce a trecut Meta în Oakland”, a declarat pentru CNBC Rob Lalka, profesor de management la Tulane University și autor al cărții „The Venture Alchemists: How Big Tech Turned Profits Into Power”.

„Mă aștept ca TikTok, YouTube și Snapchat să facă schimbări înainte de a ajunge vreodată într-o asemenea situație. Aceste platforme depind în totalitate de încredere – din partea părinților, utilizatorilor și advertiserilor – iar acordul reflectă o decizie de afaceri privind riscul reputațional, o decizie pe care consiliile de administrație ale acestor companii trebuie acum să o ia la rândul lor”, a adăugat Lalka.

CNBC a solicitat puncte de vedere din partea YouTube, TikTok și Snap.

Giganții rețelelor sociale se confruntau deja cu o presiune tot mai mare în acest an, în condițiile în care guverne din întreaga lume analizează introducerea unor interdicții privind accesul adolescenților la rețelele sociale. În același timp, Meta, TikTok, YouTube și Snap sunt vizate de numeroase procese.

Meta și YouTube au pierdut, la începutul acestui an, un proces la Los Angeles privind dependența de rețelele sociale. Acțiunea fusese intentată de o reclamantă care susținea că sănătatea sa mintală a fost afectată de funcții concepute pentru a crea dependență, precum redarea automată a conținutului și derularea infinită.

Meta a pierdut și un proces separat privind rețelele sociale, intentat de procurorul general al statului New Mexico, Raul Torrez, după ce o instanță a stabilit că societatea a încălcat legislația statului privind siguranța copiilor și a obligat-o să plătească sancțiuni de peste 900 de milioane de dolari.

„Continuăm lupta”

După încheierea acordului cu Meta, procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a declarat că autoritățile vor „continua lupta în întreaga industrie a rețelelor sociale”, prin procese împotriva unor companii importante precum TikTok, Snap și YouTube.

Într-un interviu acordat CNBC joi, Bonta a spus că este de acord cu decizia Meta de a atrage atenția asupra celorlalte platforme în cadrul acordului.

„Este potrivit. Aceasta este o problemă care necesită o soluție la nivelul întregii industrii.”

El a explicat că statul California are în prezent un proces în desfășurare împotriva TikTok.

„Dăm TikTok în judecată chiar acum, așa că vrem să ne asigurăm că adoptă practici și angajamente similare celor asumate de Meta. Suntem foarte interesați și de Snap și YouTube”, a declarat Bonta.

Bonta, procurorul general al statului New York, Letitia James, și procurorii generali din alte 14 state au intentat în 2024 un proces împotriva TikTok pentru presupusa încălcare a legislației privind protecția consumatorilor.

Aceștia susțin că TikTok îi afectează pe utilizatorii tineri prin funcții care creează dependență și care sunt concepute pentru a maximiza timpul petrecut pe platformă. Procesul este în continuare în desfășurare.

Bonta a adăugat că autoritățile statului se află în discuții cu Snap și continuă negocierile cu TikTok, exprimându-și speranța că și YouTube va accepta să participe la discuții.