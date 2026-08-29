Imagini spectaculoase, surprinse la Chiajna, în judeţul, Ilfov, în care se vede cum un motociclist, cu Poliţia pe urme, încearcă să scape intrând pe un teren acoperit cu vegetaţie uscată au fost publicate de sindicatul Europol.

Poliţiştii explică faptul că bărbatul filmat în timp ce încearcă să scape de echipajul de Poliţie circula cu o motocicletă de enduro fără numere de înmatriculare a refuzat să oprească la semnalul unui echipaj de Poliţie. A urmat o urmărire în trafic.

„Pe tot parcursul urmăririi, poliţiştii au folosit semnalele acustice şi luminoase ale autospecialei şi i-au adresat în repetate rânduri conducătorului somaţii pentru a opri. Acesta a continuat însă să fugă, iar la un moment dat a părăsit zona carosabilă şi s-a îndreptat către un teren neamenajat, încercând astfel să ajungă într-o zonă în care autospeciala de poliţie nu îl mai putea urma. Colegii noştri au oprit autospeciala, au coborât şi au continuat urmărirea pe jos. După o anumită distanţă, motociclistul şi-a pierdut echilibrul şi a căzut, împrejurare care le-a permis poliţiştilor să îl ajungă şi să îl imobilizeze”, au transmis sindicaliştii din Poliţie.

Potrivit acestora, motivul pentru care motociclistul a fugit de poliţişti este că el nu are permis de conducere, iar vehiculul cu care circula nu este înmatriculat.