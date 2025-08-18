Financial Times: UE blochează o declaraţie comună privind acordul comercial cu SUA, pentru a-şi proteja regulile digitale

Uniunea Europeană încearcă să împiedice Statele Unite să vizeze regulile sale digitale, ceea ce întârzie publicarea unei declaraţii comune privind un acord comercial anunţat luna trecută, a relatat duminică Financial Times.

Potrivit oficialilor europeni, divergenţele privind formulările legate de ”barierele netarifare” – categorie în care Washingtonul include regulile digitale ale UE – se află printre cauzele întârzierii. Până acum, nici Comisia Europeană, nici Casa Albă şi nici Departamentul de Stat nu au comentat informaţiile.

Declaraţia comună era aşteptată la scurt timp după înţelegerea anunţată în iulie de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele american Donald Trump. Acordul a stabilit un tarif de import de 15% pentru majoritatea bunurilor europene – la jumătate faţă de nivelul iniţial ameninţat – evitând astfel un posibil război comercial de amploare între cei doi parteneri, care împreună generează aproape o treime din comerţul global.

Washingtonul ar fi dorit menţinerea unei deschideri pentru concesii privind Legea serviciilor digitale (DSA) a UE, pe care o acuză că limitează libertatea de exprimare şi impune costuri suplimentare companiilor americane din tehnologie. Comisia Europeană a precizat însă că relaxarea acestor norme reprezintă ”o linie roşie”.

Potrivit FT, Bruxelles-ul se aştepta ca Trump să semneze până la 15 august un ordin executiv prin care să reducă tariful la exporturile auto europene în SUA de la 27,5% la 15%, însă o sursă oficială americană a semnalat că măsura va fi amânată până la finalizarea declaraţiei comune.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













