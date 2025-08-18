Financial Times: UE blochează o declaraţie comună privind acordul comercial cu SUA, pentru a-şi proteja regulile digitale

Stiri externe
18-08-2025 | 07:09
tarife sua ue
Shutterstock

Uniunea Europeană încearcă să împiedice Statele Unite să vizeze regulile sale digitale, ceea ce întârzie publicarea unei declaraţii comune privind un acord comercial anunţat luna trecută, a relatat duminică Financial Times.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit oficialilor europeni, divergenţele privind formulările legate de ”barierele netarifare” – categorie în care Washingtonul include regulile digitale ale UE – se află printre cauzele întârzierii. Până acum, nici Comisia Europeană, nici Casa Albă şi nici Departamentul de Stat nu au comentat informaţiile.

Declaraţia comună era aşteptată la scurt timp după înţelegerea anunţată în iulie de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele american Donald Trump. Acordul a stabilit un tarif de import de 15% pentru majoritatea bunurilor europene – la jumătate faţă de nivelul iniţial ameninţat – evitând astfel un posibil război comercial de amploare între cei doi parteneri, care împreună generează aproape o treime din comerţul global.

Washingtonul ar fi dorit menţinerea unei deschideri pentru concesii privind Legea serviciilor digitale (DSA) a UE, pe care o acuză că limitează libertatea de exprimare şi impune costuri suplimentare companiilor americane din tehnologie. Comisia Europeană a precizat însă că relaxarea acestor norme reprezintă ”o linie roşie”.

Potrivit FT, Bruxelles-ul se aştepta ca Trump să semneze până la 15 august un ordin executiv prin care să reducă tariful la exporturile auto europene în SUA de la 27,5% la 15%, însă o sursă oficială americană a semnalat că măsura va fi amânată până la finalizarea declaraţiei comune.

Citește și
donald trump lindsey graham
Anunțul unui influent senator american, apropiat al lui Trump: Războiul din Ucraina s-ar putea încheia până la Crăciun

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, uniunea europeana, acord comercial,

Dată publicare: 18-08-2025 07:09

Articol recomandat de sport.ro
Culisele unei tragedii: cine a fost pilotul care a murit în etapa Autocross de la Câmpulung
Culisele unei tragedii: cine a fost pilotul care a murit în etapa Autocross de la Câmpulung
Citește și...
Nicușor Dan: ”Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”
Stiri Politice
Nicușor Dan: ”Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă, că şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA şi partenerii europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate.

Anunțul unui influent senator american, apropiat al lui Trump: Războiul din Ucraina s-ar putea încheia până la Crăciun
Stiri externe
Anunțul unui influent senator american, apropiat al lui Trump: Războiul din Ucraina s-ar putea încheia până la Crăciun

Influentul senator republican Lindsey Graham, un apropiat al lui Donald Trump, a declarat că războiul din Ucraina se va încheia până la Crăciun dacă va avea loc o întâlnire trilaterală între președintele SUA și cei ai Rusiei și Ucrainei.  

Lavrov a discutat cu omologii săi turc și ungar după summitul Rusia-SUA. „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt
Stiri externe
Lavrov a discutat cu omologii săi turc și ungar după summitul Rusia-SUA. „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt"

Serghei Lavrov, a avut convorbiri telefonice cu omologii săi turc şi ungar, a anunţat Ministerul rus de Externe, la câteva ore după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina.

Uraganul Erin a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale. Unde se va năpusti cu vânturi de 255 km/h
Stiri externe
Uraganul Erin a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale. Unde se va năpusti cu vânturi de 255 km/h

Uraganul Erin, prima furtună importantă din actualul sezon al uraganelor din Atlantic, a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale, conform unui anunţ făcut sâmbătă de Centrul Naţional pentru Uragane al SUA (NHC), transmite Reuters.

Statele Unite suspendă vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza
Stiri externe
Statele Unite suspendă vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza

Departamentul de Stat al SUA a anunțat sâmbătă că suspendă toate vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza, în așteptarea unei revizuiri „complete și aprofundate”, relatează Reuters.

 

Recomandări
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă. Cine va fi alături de liderul ucrainean
Stiri externe
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă. Cine va fi alături de liderul ucrainean

În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă.

Zelenski a ajuns la Washington. ”Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăși l-a început”
Stiri externe
Zelenski a ajuns la Washington. ”Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăși l-a început”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni.

Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte
Stiri Politice
Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte

Proiectele de investiții vor fi planificate pe următorii trei ani astfel încât fiecare autoritate locală și fiecare constructor să știe câți bani vor primi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 August 2025

29:55

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12