Fiica lui Viktor Orban a plătit influenceri cu 8 milioane de euro din bani publici. Afacerile uriașe din București

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Rahel Orban, fiica fostului premier maghiar Viktor Orban, a plătit cu 8 milioane de euro din banii publici ai Ungariei sejurul de lux în Budapesta al unor influenceri. Soțul ei, unul dintre cei mai bogați unguri, derulează afaceri masive în București. 

autor
Cristian Anton

Organizația Maghiară de Turism a organizat în urmă cu puțin peste 2 ani o excursie exclusivistă de 3 zile pentru influenceri străini, concepută de fiica fostului prim-ministru ungar Viktor Orban, scrie publicația slovenă 24ur.

Deși inițial s-a afirmat că evenimentul i-a costat pe contribuabilii maghiari în jur de 4 milioane de euro, noi documente dezvăluie acum că respectivele costuri au fost, de fapt, duble: 8 milioane de euro.

În mai 2024, mai mulți influenceri străini au vizitat Budapesta, în cadrul unui eveniment exclusivist organizat de Organizația Maghiară de Turism. La acea vreme, organizația susținea că această campanie i-a costat pe contribuabilii maghiari aproximativ 1,5 miliarde de forinți, adică puțin peste 4 milioane de euro.

Însă, noile documente obținute de site-ul maghiar 444.hu prin intermediul unei cereri de acces la informații publice arată că prețul plătit din bugetul de stat al Ungariei a fost semnificativ mai mare, mai exact 3 miliarde de forinți, sau în jur de 8 milioane de euro.

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Evenimentul de 3 zile a fost conceput de Rahel Orban, fiica prim-ministrului ungar de atunci, Viktor Orban. Campania a avut ca scop declarat promovarea Budapestei în rândul tinerilor, iar influencerii invitați au postat conținut despre oraș pe rețelele de socializare.

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În timpul vizitei lor, influencerii au stat într-un hotel de lux, au participat la petreceri exclusiviste și au mâncat la restaurante renumite.

Deși lista invitaților nu a fost făcută publică, judecând după postările de pe rețelele de socializare, mai multe nume celebre au participat la călătorie, inclusiv David Dobrik, un YouTuber născut în Slovacia cu zeci de milioane de urmăritori, boxerul și vedeta de reality show britanic Tommy Fury și influencera Olivia Palermo.

Pentru a organiza campania, selecția influencerilor și comunicarea publică a evenimentului, Oficiul Național de Turism al Ungariei a angajat New Land Media și Media Dynamics, deținute de omul de afaceri Gyula Balasy, un apropiat al lui Viktor Orban.

Companiile sale se numără printre cei mai importanți beneficiari de fonduri de stat de mai mulți ani, precizează media maghiară, iar presa de investigație din trei țări europene dezvăluia în aprilie 2024 că se află în spatele preluării principalului post TV de știri european, Euronews.

Secretarul de stat Janos Fonagy a susținut la acea vreme că vizita unor personalități influente era în interesul național al țării, deoarece promovează turismul, care asigură „traiul a sute de mii de familii”.

Ginerele lui Viktor Orban a cumpărat cu aproape 100 de milioane de euro un întreg campus de birouri în București

Rahel Orban este căsătorită din 2013 cu omul de afaceri Istvan Tiborcz, care a ajuns unul dintre cei mai bogați unguri, cu o avere estimată la peste un sfert de miliard de euro, în mandatul de premier al socrului său, Viktor Orban.

Ginerele lui Orban a intrat recent și pe piața imobiliară din România, cu achiziții de aproape 100 de milioane de euro în București.

În aprilie 2025, dezvoltatorul suedez Skanska a vândut către fondul de investiții Gordiusz Private Equity, controlat de Gránit Asset Management, a lui Istvan Tiborcz, clădirea de birouri Equilibrium I din București, contra sumei de 52 de milioane de euro.

Ulterior, în ianuarie 2026, ginerele lui Viktor Orban a cumpărat cu 37 de milioane de euro și clădirea Equilibrium II. În urma acestor tranzacții, întregul campus de birouri Equilibrium din zona Barbu Văcărescu a Bucureștiului a trecut sub controlul lui István Tiborcz.

Istvan Tiborcz este proprietarul grupului BDPST, cu activități în domeniile turism, hoteluri, imobiliare, bancar, asigurări și logistică, unde Rahel Orban ocupă o funcție de director de creație în divizia hotelieră.

Grupul gestionează 7 complexuri hoteliere în Ungaria, iar din 2021 a cumpărat și 57% din Gránit Bank.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: fiica, Viktor Orban, influenceri, afaceri, bucuresti,

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