Judeţele care deţin cele mai importante ponderi în suprafaţa totală cultivată sunt: Teleorman (6,0%), Dolj (5,9%), Timiş (5,2%), Constanţa (5,1%), Călăraşi (5,0%), se arată în datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Faţă de anul precedent, suprafeţele cultivate au fost mai mari la plante uleioase, cartofi - total, vii pe rod, cereale pentru boabe, livezi pe rod, tutun şi mai mici la legume - total, furaje verzi din teren arabil, leguminoase pentru boabe şi sfeclă de zahăr.

Conform INS, în 2025, suprafaţa recoltată a fost în scădere cu 79.100 ha faţă de suprafaţa cultivată. Faţă de anul anterior, suprafeţele recoltate au crescut la plante uleioase, cereale pentru boabe, cartofi - total, vii pe rod, livezi pe rod, tutun şi au scăzut la legume - total, sfeclă de zahăr, furaje verzi din teren arabil şi leguminoase pentru boabe.

Cea mai cultivată plantă din Uniunea Europeană este grâul

La nivelul Uniunii Europene, cele mai importante culturi din teren arabil sunt cerealele, cele mai mari ponderi având: grâul (47,9% din suprafaţa totală cultivată cu cereale), orzul (20,1%) şi porumbul (17,1%).

Alte culturi cu pondere mare la nivelul Uniunii Europene sunt plantele uleioase şi cartofii. Legumele şi fructele au dobândit o importanţă din ce în ce mai mare, în special pentru consumul populaţiei, atât în stare proaspătă cât şi conservată.

În 2025, comparativ cu anul 2024, la nivelul Uniunii Europene s-au înregistrat creşteri ale suprafeţelor cultivate la cartofi (+7,4%), rapiţă (+5,9%) şi grâu (+5,3%).