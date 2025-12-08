Fermierii americani, victime în războiul comercial cu China. Trump pregătește un pachet de ajutor de 12 miliarde de dolari

Donald Trump pregătește un plan de sprijin de 12 miliarde de dolari pentru sectorul agricol, potrivit unui oficial al Casei Albe. Banii ar fi un sprijin pentru fermierii afectați de războiul comercial cu China.

Fermierii l-au susținut politic pe Trump, dar politicile sale comerciale agresive și modificările frecvente ale tarifelor vamale au fost supuse unei atenții sporite din cauza impactului asupra sectorului agricol și a îngrijorărilor mai largi ale consumatorilor, notează AP.

Ajutorul de 12 miliarde de dolari este cea mai recentă măsură a administrației pentru a apăra politica economică a lui Trump și pentru a răspunde îngrijorărilor alegătorilor cu privire la creșterea costurilor — chiar dacă președintele a respins preocupările legate de accesibilitate ca fiind o „farsă” a democraților.

Ca parte a acordului comercial discutat de Donald Trump și Xi Jinping la sfârșitul lunii octombrie, China a ridicat tarifele de retorsiune pentru unele produse agricole. Dar a menținut un tarif de 13% pentru soia din SUA, unul dintre principalele exporturi ale industriei agricole de peste ocean, notează CNBC.

Casa Albă a declarat că China va cumpăra 12 milioane de tone de soia până la sfârșitul acestui an și 25 de milioane în fiecare din următorii trei ani.

ceasta reprezintă totuși o scădere față de cele aproape 27 de milioane de tone cumpărate de China în 2024. Țara nu a confirmat încă cifrele administrației Trump.



