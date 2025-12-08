Fermierii americani, victime în războiul comercial cu China. Trump pregătește un pachet de ajutor de 12 miliarde de dolari

Stiri externe
08-12-2025 | 17:17
Donald Trump
Getty

Donald Trump pregătește un plan de sprijin de 12 miliarde de dolari pentru sectorul agricol, potrivit unui oficial al Casei Albe. Banii ar fi un sprijin pentru fermierii afectați de războiul comercial cu China.

autor
Adrian Popovici

Fermierii l-au susținut politic pe Trump, dar politicile sale comerciale agresive și modificările frecvente ale tarifelor vamale au fost supuse unei atenții sporite din cauza impactului asupra sectorului agricol și a îngrijorărilor mai largi ale consumatorilor, notează AP.

Ajutorul de 12 miliarde de dolari este cea mai recentă măsură a administrației pentru a apăra politica economică a lui Trump și pentru a răspunde îngrijorărilor alegătorilor cu privire la creșterea costurilor — chiar dacă președintele a respins preocupările legate de accesibilitate ca fiind o „farsă” a democraților.

Ca parte a acordului comercial discutat de Donald Trump și Xi Jinping la sfârșitul lunii octombrie, China a ridicat tarifele de retorsiune pentru unele produse agricole. Dar a menținut un tarif de 13% pentru soia din SUA, unul dintre principalele exporturi ale industriei agricole de peste ocean, notează CNBC.

Casa Albă a declarat că China va cumpăra 12 milioane de tone de soia până la sfârșitul acestui an și 25 de milioane în fiecare din următorii trei ani.

Citește și
trump zelenski
Donald Trump: Sunt dezamăgit că Zelenski nu a citit încă propunerea de pace pentru Ucraina. Îi convine Rusiei

ceasta reprezintă totuși o scădere față de cele aproape 27 de milioane de tone cumpărate de China în 2024. Țara nu a confirmat încă cifrele administrației Trump.
 

Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a devenit noul primar general al Capitalei. Surpriza este plasarea candidatului independent suținut de AUR

Sursa: AP

Etichete: SUA, fermieri, taxe, taxe vamale, razboi comercial,

Dată publicare: 08-12-2025 17:06

Articol recomandat de sport.ro
Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare
Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare
Citește și...
Volodimir Zelenski se reunește la Londra cu aliații europeni, în timp ce Donald Trump îl acuză că nu a citit planul de pace
Stiri externe
Volodimir Zelenski se reunește la Londra cu aliații europeni, în timp ce Donald Trump îl acuză că nu a citit planul de pace

Volodimir Zelenski se întâlneşte luni la Londra cu liderii europeni, în timp ce Donald Trump îl critică pentru că nu ar fi citit planul american de pace.

Donald Trump: Sunt dezamăgit că Zelenski nu a citit încă propunerea de pace pentru Ucraina. Îi convine Rusiei
Stiri externe
Donald Trump: Sunt dezamăgit că Zelenski nu a citit încă propunerea de pace pentru Ucraina. Îi convine Rusiei

Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara omologului său ucrainean Volodimir Zelenski că „nu a citit propunerea” de pace privind Ucraina, prezentată în urmă cu trei săptămâni de Washington, relatează AFP.

 

Emisarul lui Trump spune că pacea în Ucraina este „foarte aproape”. Două obstacole majore blochează acordul final
Stiri externe
Emisarul lui Trump spune că pacea în Ucraina este „foarte aproape”. Două obstacole majore blochează acordul final

Un acord pentru încetarea războiului din Ucraina este „foarte aproape” spune, emisarul lui Donald Trump Keith Kellogg.

Recomandări
Ciprian Ciucu: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi temperate. Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului”
Stiri Politice
Ciprian Ciucu: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi temperate. Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului”

Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi mai degrabă temperate şi probabil cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului.

Cel mai mare producător de arme din Israel, exclus din licitațiile NATO. Are contracte de sute de milioane de euro cu România
Stiri externe
Cel mai mare producător de arme din Israel, exclus din licitațiile NATO. Are contracte de sute de milioane de euro cu România

Agenția NATO pentru achiziții, implicată într-un scandal de corupție, mai mulți angajați fiind anchetați pentru luare de mită. În același scandal, Elbit Systems, cea mai mare companie de armament din Israel, a fost suspendată de la licitațiile agenției.

Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor
Alegeri locale 2025
Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor

Opt dintre candidații la Primăria Capitalei nu au reușit să obțină la alegerile din 7 decembrie - ca număr de voturi - nici măcar un sfert din numărul de semnături pe care le-au depus când s-au înscris în cursa electorală.

Top citite
1 vot
Inquam Photos / George Călin
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău - rezultate finale
2 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
3 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Decembrie 2025

48:59

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28