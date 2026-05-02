În cadrul unui miting din Florida, liderul de la Casa Albă a descris intervenția militară într-un ton direct: „Am debarcat pe navă și am preluat controlul. Am preluat controlul asupra încărcăturii, am preluat controlul asupra petrolului. Este foarte profitabil.”

Declarația a fost urmată de o comparație care a atras reacții: „Suntem ca niște pirați”, a spus Trump, în aplauzele susținătorilor. „Suntem, într-un fel, ca niște pirați. Dar nu glumim.”

Context tensionat: blocada din Strâmtoarea Ormuz

Afirmațiile vin într-un moment extrem de tensionat, după ce Iranul a decis să închidă această rută strategică, prin care tranzita anterior aproximativ o cincime din consumul global de hidrocarburi.

Decizia Teheranului a venit în urma atacurilor americano-israeliene lansate la 28 februarie, escaladând semnificativ conflictul din regiune.

Administrația americană a anunțat noi sancțiuni împotriva intereselor iraniene și a transmis un avertisment clar: orice navă care ar plăti taxe impuse de Iran pentru a traversa strâmtoarea riscă sancțiuni din partea SUA.

În același timp, Donald Trump a declarat că nu este „mulțumit” de noua ofertă a Iranului privind reluarea negocierilor de pace și a reiterat amenințarea de a „distruge” Republica Islamică în cazul eșecului diplomatic.

Piețele reacționează: prețul petrolului explodează

Tensiunile din regiune au avut un impact imediat asupra piețelor energetice. Barilul de petrol Brent a crescut cu 7,5%, depășind pragul de 126 de dolari pe piețele asiatice.

Creșterea reflectă temerile investitorilor privind un blocaj prelungit al Strâmtoarea Ormuz și posibilele scenarii militare analizate la Washington.