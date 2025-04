Administrația Trump dă în judecată statul Maine pentru că nu interzice atletele transsexuale la sporturile feminine

Departamentul Justiţiei a depus o plângere împotriva statului Maine, anunţă joi secretara americană a Justiţiei Pam Bondi, o escaladare în conflictul dintre preşedintele american Donald Trump şi acest stat american, care refuză să interzică atletelor transsexuale să participe la sporturi feminine, relatează AFP.

Procuroarea generală a Statelor Unite face acest anunţ la cinci zile după ce a dministraţia Trump a încercat să taie orice finanţare federală a statului Maine - destinată şcolilor publice şi progranului prin care se acordă mese la şcoală -, în urma unei reuniuni a lui Donald Trump, la 21 februarie, cu un grup de guvernatori, la care au avut loc schimburi de replici dure cu guvernatoarea democrată a statului Maine Janet Mills.

In an escalation of President Donald Trump's conflict with the state for refusing to ban transgender athletes from participating in women's and girls' sports, US Attorney General Pam Bondi said that the Justice Department has filed a lawsuit against Maine https://t.co/Cvkdbv0oUJ pic.twitter.com/TuiaVNMc5v